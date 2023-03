Memoriale Parco del Ponte, al via allestimento cantiere: da domani modifiche alla viabilità

Genova. Iniziano domani, mercoledì 15 marzo, i lavori di allestimento del cantiere e adeguamento della viabilità, nell’ambito della Fase 1 della costruzione del Memoriale del Parco del Ponte dedicato alla memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.

Sono pertanto previste modifiche alla viabilità per l’attività di cantiere – nei giorni lavorativi – in via Argine Polcevera e via Perlasca.

Fino al 12 aprile, nella fascia oraria 7-18 (esclusi sabato, domenica e festivi) sono stabilite queste prescrizioni in:

via Argine Polcevera – tratto tra ponte Monsignor Romero e via Campi

-limite max di velocità di 30 km/h

– doppio senso di circolazione nel tratto tra pila n. 10 del ponte San Giorgio e intersezione con via Perlasca (altezza sbocco del sottopasso ponte Monsignor Romero)

– divieto di sorpasso

– manovre di immissione dei veicoli su via Perlasca regolate da movieri

– divieto di transito nel tratto tra pila n. 10 di ponte San Giorgio e intersezione con via Campi

– divieto di fermata (continuativo dalle ore 7 del 15 marzo alle 20 del 12 aprile)

via Perlasca – tratto tra ponte Monsignor Romero e via Campi

– limite max di velocità di 30 km/h

– divieto di sorpasso.