Maxi incendio in via del Lagaccio: strage di motorini e bidoni

Genova. Notte impegnativa per i vigili del fuoco genovesi chiamati a intervenire per spegnere un imponente incendio che ha letteralmente fatto strage di motorini e bidoni dei rifiuti in via del Lagaccio.

Il rogo è scattato poco prima delle 3 di notte, all’altezza dell’intersezione con via Giuseppe Avezzana: dopo la segnalazione sul posto sono accorse tre squadre di pompieri che hanno lavorato congiuntamente più di due ore prima di avere la meglio sulle fiamme.

Ancora da capire le cause scatenanti, e non si esclude che l’incendio sia di origine dolosa. Secondo le prime informazioni ad andare in fiammo almeno una dozzina tra moto e scooter, insieme a qualche bidone dei rifiuti. Non si registrano feriti.