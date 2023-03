Masone, Cavanna bacchetta i suoi: “Ci complichiamo la vita da soli, contro l’Albissole secondo tempo difficile”

Masone. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Faraggiana” di Albissola Marina Albissole e Masone si sono affrontate in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match, una gara estremamente frizzante e ricca di emozioni, è terminato sul punteggio di 2-2, un risultato che ha premiato la grinta e la voglia mostrate dai Ceramisti i quali, nella seconda frazione, hanno sorpreso gli ospiti genovesi.

La squadra allenata da Sarpero infatti, dopo i primi 45’, era sotto 0-2, ma nella seconda frazione è stata protagonista di un’ottima reazione che le ha permesso di riacciuffare gli avversari. Nel post partita Luca Cavanna, allenatore del Masone, non ha nascosto tutta la sua amarezza per un risultato che, con buone probabilità, ha definitivamente spazzato via le minime speranze di promozione diretta della squadra. “Alla fine devo essere contento di questo punto perchè non lo meritavamo o lo meritavamo solo parzialmente” – questo il commento dolceamaro del tecnico.

In seguito l’intervistato ha proseguito dichiarando: “Abbiamo disputato un buon primo tempo. Poi però, come spesso ci capita quest’anno, abbiamo accusato 15/20 minuti di completa amnesia nella ripresa, un fattore che ha permesso ai nostri avversari di pareggiare la partita in 5 minuti creando anche le occasioni per portarsi avanti. Adesso arriverà il rush finale, tre partite che cercheremo di giocare alla morte sperando di riuscire a raggiungere l’obiettivo per cui stiamo lottando da inizio anno. Sicuramente servirà una concentrazione differente rispetto a quella mostrata nel secondo tempo di oggi (domenica per chi legge, ndr).”

Anche Cavanna ha confermato come le speranze promozione siano definitivamente svanite: “Ci concentreremo sui playoff, il Quiliano&Valleggia ha ormai vinto il campionato. Due settimane fa dissi che da parte nostra non si sarebbero dovuti verificare passi falsi, ma purtroppo li abbiamo commessi.”

Infine l’allenatore del Masone ha tentato di spiegare il modo in cui pensa di intervenire per limitare il grattacapo delle amnesie che spesso hanno penalizzato la sua squadra: “Credo non sia nè una chiave tattica nè tecnica, è semplicemente un aspetto mentale e di concentrazione. Purtroppo in stagione ci è capitato spesso, dobbiamo imparare a rimanere sempre sul filo del rasoio. Non è facile lavorare su questo aspetto, penso sia un qualcosa che debba venire fuori dai ragazzi.”