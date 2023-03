Marina Porotto è la nuova presidente di Terziario Donna Confcommercio: “C’è tanto da fare per le donne imprenditrici”

Genova. Marina Porotto è stata eletta la nuova presidente del Comitato Terziario Donna di Confcommercio Genova. Porotto, ristoratrice del centro storico è da tempo presidente regionale dei Giovani FIPE Confcommercio, ruolo che in questi ultimi difficilissimi anni l’ha vista protagonista in innumerevoli battaglie a difesa della categoria.

Da oggi un nuovo incarico, importante e pieno di responsabilità: “Riguarda trasversalmente tutti i settori e in sindacati di Confcommercio, dal punto di vista però della imprenditoria femminile – spiega la neo presidente – è un sindacato che ha una grande importanza qua a Genova ma non solo, grazie al lavoro fatto dalle presidenti che mi hanno preceduto da Francesca Linke a Luisa Cecchi Famiglietti. Un sindacato che guarda anche il mondo del sociale e della cultura, e promuove la donna in tutte le sue sfaccettature”.

Quali saranno le coordinate del tuo mandato? “Sicuramente punterò su allargare il più possibile la partecipazione delle imprenditrici genovesi. Ci sono tante nuove aziende ed è giusto che vengano coinvolte le donne, allargando anche il direttivo del sindacato. E poi lo sviluppo del welfare aziendale”.

“Oggi fare impresa per una donna è ancora molto complicato – aggiunge Porotto – ci sono molte problematiche legate al difficile equilibrio tra famiglia e lavoro. C’è ancora molto da fare, e son qua per questo”. Il Comitato Terziario Donna è nato negli anni 80 a livello nazionale ed oggi rappresenta oltre 250mila imprese femminili. La prima presidente di Terziario Donna nazionale è stata una genovese la compianta Marosa Azzarà Terrile che a Genova ha fondato il Comitato Terziario Donna.

Tra gli obiettivi del comitato: sviluppare la crescita professionale delle imprenditrici, unitamente alla loro affermazione negli ambiti sociali e istituzionali; promuovere ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio e iniziative similari su temi economici e sociali; adottare ogni iniziativa al fine di conseguire l’obiettivo dell’equilibrio di genere e la tutela della effettiva realizzazione della parità tra uomini e donne”

“E’ proprio di questi giorni una importante novità prevista nella cassa per il commercio fortemente voluta da Confcommercio e Comitato Terziario Donna – sottolinea Marina Porotto – infatti la Regione ha inserito l’imprenditoria femminile tra i destinatari del fondo perduto. E’ un importante passo avanti e ringraziamo la Regione”.

Marina Porotto conclude ringraziando tutte le colleghe che fanno parte del Consiglio Direttivo: Brigida Gallinaro 50&Più, Luisa Famiglietti Eventi, Ilaria Natoli Orafi, Manuela Carena Federmoda, Battistina Dellepiane associazione librai ALI, Sonia Burrai Erboristi, Donatella Ferraris Ascom Arte; amiche e colleghe che certamente contribuiranno con idee e progetti a fare ancora più grande l’associazione delle imprenditrici di Confcommercio.

In casa Confcommercio Marina Porotto ha ricevuto i complimenti del presidente Paolo Odone che ha commentato “da anni ormai Marina fa parte della nostra associazione ed ha dimostrato con i fatti la sua competenza e sono certo del suo grande impegno in questa nuova carica”.