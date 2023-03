Marassi, auto schiaccia il piede a una bambina: ricoverata al Gaslini

Genova. Tanto spavento ma nessuna grave conseguenza per una bambina di 11 anni ferita in un incidente avvenuto intorno alle 19 in piazza Guicciardini a Marassi. Un’automobile, per circostanze ancora da chiarire, le è salita su un piede.

Sul posto oltre al 118 e all’ambulanza anche la polizia locale che ha fatto chiudere momentaneamente la strada per facilitare i soccorsi. La bambina è stata portata in codice giallo al Gaslini. Le sue condizioni non sono gravi.

Sempre in zona la polizia locale ha dovuto chiudere, ma per altre ragioni, anche via Bertuccioni (ora riaperta): in quel caso la motivazione è stata un autobus Amt fuori uso.