Mafia, i ragazzi del Liceti alla manifestazione per la Giornata della memoria e dell’impegno

Rapallo. In occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, una delegazione di studenti delle classi del triennio del Liceo Scientifico Sportivo “Liceti” parteciperà, insieme ai volontari dell’associazione “Libera”, alla manifestazione che si terrà il 21 marzo 2023 a Milano.

Il corteo, che muoverà da Porta Venezia ed attraverserà alcune vie della capitale meneghina (Piazza San Babila, Corso Giacomo Matteotti, Piazza Filippo Meda, Via Adalberto Catena, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni), giungerà in piazza Duomo dove, alle ore 11:00, verranno letti i nomi delle 1069 vittime innocenti delle mafie, alla presenza dei loto famigliari, delle autorità e di tanti cittadini comuni, tra cui molti studenti e giovani, che desiderano, con la loro presenza, dire NO alla mafia e attualizzare alcune semplici parole del fondatore di Libera, don Luigi Ciotti: “se oggi il male è ancora così forte e diffuso è anche perché le ingiustizie si sono alleate con le nostre omissioni”. Sarà lo stesso don Ciotti a concludere la manifestazione al termine della lettura dei nomi delle vittime.

La partecipazione della delegazione del Liceti a questo importante appuntamento nazionale si inserisce in un più ampio progetto di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie che vede impegnati gli studenti dell’intero indirizzo sportivo dell’Istituto, guidati dai loro docenti e coordinati dalla prof.ssa Emilia Doria.

Nella stessa mattinata del 21 marzo 2023, alle ore 11:00, ovvero nel momento in cui a Milano vengono letti i nomi delle vittime innocenti della mafia a Milano, nelle classi di tutto l’Istituto verrà proiettato un breve video, realizzato dai ragazzi della 5D Sportivo, come momento di ricordo e spunto di riflessione sul tema della lotta alla mafia.