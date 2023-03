Lo Spiderman savonese in corsia con Batman al Gaslini: non è Bruce Wayne, ma Nek

Liguria. Che Mattia Villardita, il giovane Spiderman savonese, si rechi negli ospedali per dare sollievo ai piccoli pazienti malati non è un novità, ma ormai una consolidata certezza. Così come, talvolta, la presenza di altri supereroi al suo fianco.

Ma quello che lo ha accompagnato nell’ultima visita all’ospedale Gaslini di Genova è davvero speciale. Si tratta, infatti, del cantante Nek, che ha svestito i suoi panni abituali per indossare quelli di Batman.

Un Bruce Wayne d’eccezione, con ottime doti canore ovviamente, di cui ha dato sfoggio coinvolgendo tanti bambini, che hanno potuto così vivere un momento di spensieratezza e allegria.

“Ho conosciuto Filippo il 19 Novembre al ‘Maurizio Costanzo Show’, che mi ha lasciato come eredità non solo una delle esperienze televisive più emozionanti di sempre, ma sopratutto un amico”, – ha spiegato via social Villardita.

“Un amico che ha deciso di accompagnarmi in corsia con la sua autenticità e con il suo grande cuore che è stato in grado di donare sorrisi e spensieratezza grazie alla sua presenza nei panni di ‘BatNek’ e alla sua musica che ci ha fatto emozionare e hanno fatto cantare tutto l’Ospedale Giannina Gaslini”, ha proseguito.

“Filippo ha donato il suo tempo prezioso alla causa e torna a casa con la maglietta dell’amicizia firmata e colorata da tutti i pazienti e i genitori che abbiamo incontrato sul nostro cammino. Grazie ai bambini, genitori, medici e tutto lo staff ospedaliero per averci accolto e averci donato grandi emozioni che porteremo sempre con noi, questo è solo un arrivederci. Un immenso grazie a Nek dal tuo amichevole Spiderman di quartiere, che ti augura un bene infinito”, ha concluso.