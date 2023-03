Live set, aperitivi e musica al teatro Ivo Chiesa aspettando “Agamennone”

Genova. Mercoledì 15 marzo al Teatro Ivo Chiesa un nuovo appuntamento con Happy Theatre Hour, il dinamico format che il Teatro Nazionale di Genova dedica agli under 35 proponendo live set, aperitivi, intrattenimento e socialità.

Si parte alle ore 18.30 nel foyer del Teatro Ivo Chiesa con l’aperitivo e il dj set a base di house music firmato da Kalsa, membro e dj resident del progetto musicale Free Soul.

Durante l’aperitivo, ci sarà come sempre la possibilità di partecipare a divertenti quiz per mettere alla prova le proprie conoscenze in ambito non solo teatrale ed aggiudicarsi gadget e biglietti per i prossimi spettacoli della stagione.

Alle 20.30 sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa Agamennone, il primo capitolo dell’Orestea di Eschilo, diretto da Davide Livermore. L’eterno conflitto tra violenza e diritto, tra vendetta e giustizia, in una messa in scena che ha numeri da kolossal: un ledwall di 50 mq, una parete a specchio lunga 16 mt e alta 8, due pianoforti suonati live, una vastissima scena su cui agisce un numeroso cast fra cui spiccano Laura Marinoni, Sax Nicosia, Linda Gennari, Gaia Aprea, Olivia Manescalchi, Stefano Santospago, Maria Grazia Solano.

L’accesso al dj set è gratuito con prenotazione (biglietti.teatronazionalegenova.it), mentre per assistere ad Agamennone è disponibile un biglietto spettacolo + aperitivo a 16 Euro per gli under 35, a 13 Euro per gli studenti universitari.

HappyTheatreHour è un format di eventi realizzato dal Teatro Nazionale di Genova, grazie al bando Open2Change di Fondazione Compagnia di San Paolo e con il contributo di Leonardo.