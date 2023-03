Litiga con la fidanzata e interviene la polizia: 19enne arrestato per spaccio

Genova. Un 19enne è stato arrestato dalla polizia di Stato per possesso di droga e spaccio.

Secondo quanto riportato in una nota, la notte scorsa i poliziotti sarebbero intervenuti per una lite tra due fidanzati in un appartamento in vico San Gaetano. I due avrebbero litigato perché il ragazzo è rientrato a casa tardi.

Mentre il giovane raccontava la sua versione dei fatti, però, gli agenti si sono accorti che dalla cucina proveniva un forte odore di hashish. Sul tavolo infatti è stata trovata avvolta in un involucro di cellophane.

Gli agenti hanno quindi perquisito la casa, e da punti diversi della casa e nel giubbotto del 19enne, sono emersi oltre 600 grammi di droga suddivisa in diverse dosi e 360 euro in contanti. Il ragazzo è stato processato per direttissima questa mattina.