Liste d’attesa, Gratarola: “Il 30% delle prescrizioni mediche per esami e cure è inappropriato”

Genova. In Liguria il 30% delle prescrizioni mediche per esami e terapia è inappropriato. Lo ha detto l’assessore ligure alla Sanità Angelo Gratarola citando i dati del ministero della Salute in risposta a un’interrogazione presentata da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) in consiglio regionale.

“Stiamo lavorando a un tavolo per l’appropriatezza delle prescrizioni con i medici di famiglia e i pediatri, che devono vigilare ma non devono essere ricattati per avere tutte le prestazioni e subito. Il sistema è in difetto solo se dà meno di quanto è appropriato”, ha spiegato Gratarola.

Secondo i dati della Regione, nel 2022 sono state effettuate 350mila prestazioni in più rispetto al 2021, di cui 80mila di diagnostica per immagini. Nel 2023 si prevedono 1,4 milioni di prestazioni, di cui 2mila di diagnostica per immagini.

L’interrogazione di Pastorino aveva per oggetto il blocco delle liste d’attesa: “Le segnalazioni che ci giungono denunciano non solo prenotazioni che non rispettano le tempistiche di cui sopra ma denunciano anche la chiusura delle liste di attesa con invito dell’operatore Cup al paziente a richiamare più avanti essendo impossibile al momento alcuna prenotazione per quanto tardiva. E sospendere le attività di prenotazione è una pratica vietata dalla legge”.

“Invito chi non può presentarsi a una prestazione prenotata a disdirla rendendola disponibile ad altri: la mancata disdetta incide di qualche punto sulle liste d’attesa – ha aggiunto l’assessore -. Prenoto Salute è molto più performante e consente di recuperare più facilmente slot liberi”. D’altra parte, “l’offerta è diminuita perché il Covid ha macellato parte del servizio sanitario e diminuito il personale, rendendo difficile garantire l’offerta pre-pandemia”.