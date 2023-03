L’Iren Genova Quinto torna a vincere: 9 a 7 in casa del De Akker Team

Genova. Torna ai tre punti l’Iren Genova Quinto, e lo fa in rimonta in casa del De Akker Team di Bologna nella ventunesima giornata del campionato nazionale di Serie A1. Avvio di marca locale, con i felsinei che chiudono la prima frazione in vantaggio di due reti.

Poi, nella parte centrale del match, il colpo di reni dei biancorosso, capaci di ribaltare tutti portandosi in vantaggio di tre lunghezze ad inizio quarto tempo. Negli ultimi otto minuti i padroni di casa provano a rifarsi sotto, ma lo scarto è tale da lasciare a Gitto e compagni la vittoria.

“Dobbiamo sicuramente migliorare la parte iniziale della gara – commenta il tecnico Luca Bittarello – perché troppo spesso concediamo spazio ai nostri avversari. Oggi siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata, ma non sempre questo è possibile quindi occorre essere concentrati sin dall’inizio e non essere costretti ogni volta a inseguire. Per noi è do vitale importanza continuare a giocare per vincere, senza guardare alla classifica, per continuare il percorso di crescita di questa stagione”.

Il tabellino:

DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO 7-9

(Parziali: 4-2, 1-3, 1-4, 1-0)

DE AKKER TEAM: M. Cicali, A. Grossi 1, D. Townsend, A. Baldinelli, G. Boggiano, B. Kadar, S. Guerrato 3, K. Milakovic 1, T. Alfonso 1, E. Manzi, E. Cocchi 1, A. Deserti, M. Pederielli. All. Mistrangelo.

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, Villa 1, G. Molina Rios 1, R. Ravina 1, A. Fracas 1, A. Nora 3, N. Figari 1, P. Mijuskovic, M. Gitto, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello.

Arbitri: Paoletti e Alfi.

Note. Usciti per limite di falli Grossi (D) nel terzo tempo, Baldinelli (D) e Guerrato (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker 4/16 e Quinto 7/15 + un rigore.