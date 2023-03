Linea Condivisa: “Figli di coppie gay e non solo, la Destra smantella i diritti”

Genova. “Un altro duro attacco ai diritti civili. Ormai la Destra non prova neanche più a smantellare e distruggere anni di lotte per ottenere diritti in maniera subdola. Ora si fa alla luce del sole e senza timori. L’ultima novità è di ieri in Senato dove tutto il centrodestra ha bocciato il regolamento Ue sul riconoscimento delle figlie e dei figli anche da genitori dello stesso sesso”.

A parlare è Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale e vicepresidente della commissione Sanità. “Con questo provvedimento l’Italia si affianca ancor di più ad altri due Paesi europei campioni nel cancellare o sopprimere diritti: Polonia e Ungheria. Questo Governo reazionario e fascista sta mostrando il suo vero volto prevedendo la programmatica cancellazione delle libertà. Non possiamo accettare tutto questo. I primi a soffrire per questa decisione saranno le bambine e i bambini che non avranno i diritti che dovrebbero essere garantiti universalmente a tutti i minori”.

“Non ci meraviglia – dice – questo nuovo attacco della destra ai diritti civili. A Genova avevamo già visto e subìto la tracotanza del centrodestra su questo tema: nel 2018, a fronte di una sentenza positiva che riconosceva l’omogenitorialità, l’amministrazione Bucci aveva appellato nascondendosi dietro questioni regolamentari. Ma in questa vicenda non ci sono regolamenti freddi e asettici ma scelte politiche e la Giunta Bucci ha fatto una scelta precisa”.

“La stessa giunta Bucci che sui diritti LGBTQI+ non ha mai mosso un dito, non ha mai preso una posizione per paura di smuovere rigurgiti reazionari all’interno della sua maggioranza – conclude Gianni Pastorino – la stessa giunta Bucci che non ha mai concesso il patrocinio al Pride. Ebbene questa è la Destra che governa la città, la Regione e l’intera nazione. Così facendo si getta il Paese nell’oscurantismo dove i diritti a uomini, donne, bambine e bambini vengono negati, discriminando le persone sulla base dell’orientamento sessuale”.