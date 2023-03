Ligorna-Sestri Levante si gioca d’anticipo, Roselli: “Gli daremo battaglia, vogliamo fare bella figura”

Genova. Anticipo di Serie D domani a Genova (ore 16:00) tra Ligorna e Sestri Levante. Un vero e proprio big match contro la capolista, anticipato però a mercoledì a causa della convocazione al Torneo di Viareggio di Parlanti. Sono già due i confronti tra le due compagini durante questa stagione: nel primo caso in campionato con vittoria corsara a Sestri, nel secondo caso successo per il Ligorna ai trentaduesimi di Coppa Italia.

“Il Sestri Levante ha fatto un campionato a sé – commenta il tecnico biancoblu Giorgio Roselli – Bisogna fare i complimenti a società, allenatore e giocatori. Cose come queste sono favole che all’inizio magari in pochi si aspettano. Quando si è riaperto il mercato hanno completato la squadra, ma la prima parte di campionato è stata sicuramente decisiva. La squadra continua a migliorare e ormai ha una consapevolezza importante”.

E sulla condizione della squadra, Roselli dichiara: “Mi dispiace sicuramente che nell’ultimo periodo non siamo stati al top dal punto della squadra. Ci sono un paio di giocatori in rosa a cui non avevamo alternative, ovvero i due attaccanti. Uno, Cericola, ha saltato tre mesi e sta finendo il campionato non da seconda punta, quale è, ma da prima punta per sostituire proprio Donaggio. Il mio rammarico è dal punto di vista della competitività, anche se va detto che i ragazzi continuano a giocare nel miglior modo possibile. Detto ciò, sicuramente daremo battaglia in quanto i ragazzi vogliono fare bella figura. Poi se il risultato sarà deciso da un episodio, per noi o per loro, andrà comunque benissimo, ma l’importante è cercare di essere competitivi altrimenti con loro si può andare in seria difficoltà”.