Ligorna, è pari con lo Stresa Vergante. Gulli: “Peccato non aver chiuso la partita, ora testa al Sestri”

Genova. Finisce in parità la sfida tra il Ligorna e lo Stresa Vergante. Sfida molto fisica quella disputata allo Stadio Forlano, con i biancoblù che trovano il vantaggio grazie al calcio di rigore di Andrea Gulli in apertura di ripresa. A undici minuti dalla fine il pareggio dei padroni di casa, con la deviazione di Grechi su calcio lungo dalla tre quarti. Un pareggio che permette comunque ai ligornini di mantenere invariata la distanza di otto punti rispetto all’Asti, sesta della classe.

“Contro lo Stresa Vergante è stata una partita tosta contro una squadra che ha chiaro il suo obiettivo, ovvero la salvezza. Peccato perché la partita è stata condotta bene, ma ci è mancato quel qualcosa in più per chiuderla. Ora ci prepariamo al big match contro il Sestri Levante” commenta Gulli.

D’accordo mister Roselli: “Partita molto combattuta su un campo in erba molto particolare. Una sfida cattiva ma non scorretta, caratterizzata da tanti contrasti. Loro si sono dimostrati una squadra molto fisica e hanno provato a metterci in difficoltà con le palle lunghe. Noi forse abbiamo fatto qualcosina in più, ma devo dire che è stato un pareggio abbastanza giusto”.