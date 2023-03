‘Le voci del mare: un mare educativo’. Il progetto che ha coinvolto 700 ragazzi

Genova. Sono stati presentati questa mattina, nell’Auditorium di Strada Nuova in vico Boccanegra, i risultati del progetto “Le voci del Mare: un mare educativo”, voluto dall’Amministrazione comunale nel 2022 e che sarà riproposto anche quest’anno.

“Le voci del mare” è un programma di attività legate al mare e all’acqua dalla barca a vela al kayak, dallo snorkeling al trekking mare-monti, dall’educazione ambientale ai percorsi museali dedicati ai giovani dai 6 anni in su seguiti dai servizi socio-educativi comunali in modalità diurna o residenziale.

Dopo una consolidata esperienza e consuetudine di rapporti tra Comune di Genova, associazioni e circoli sportivi è stato ideato, l’anno scorso, questo progetto che vuole condurre le persone più giovani alla riscoperta del mare come esperienza del sé in un luogo adatto allo sviluppo di emozioni, acquisizioni di capacità pratiche e occasioni di confronto con gli altri.

«Oggi, in questo momento di riflessione comune, abbiamo illustrato i risultati del progetto che ha visto protagonisti quasi 700 ragazze e ragazzi in situazioni di fragilità – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – è stata un’occasione di crescita personale e sociale sul mare, l’elemento naturale forse più vicino ai genovesi, per 1.200 ore di attività realizzate. Nei questionari, in cui i ragazzi sono stati invitati a esprimere un giudizio qualitativo sulle attività svolte è stato un boom di 10, dimostrazione dell’altissimo gradimento ricevuto. Proprio per il successo avuto, il progetto Le voci del Mare sarà replicato anche nel 2023 grazie alla sottoscrizione di un nuovo patto tra Amministrazione e operatori del terzo settore. Inoltre, un ulteriore evento, legato a The Ocean Race Genova The Grand Finale, vedrà i ragazzi impegnati in una mini regata nei giorni antecedenti l’arrivo delle barche oceaniche in città».

Per lo svolgimento delle attività, oltre al contributo attivo degli enti del terzo settore partecipanti al progetto, ha rivestito fondamentale importanza la collaborazione dei 7 circoli velici e nautici genovesi che hanno dato la disponibilità delle imbarcazioni e del tempo degli istruttori per le uscite in mare.

Oltre al Comune di Genova all’ATS Associazione temporanea hanno partecipato: associazione di promozione sociale Non solo vela come coordinatore e capofila, società cooperativa sociale Agorà, associazione di promozione sociale I Tetragonauti onlus, associazione di promozione sociale UISP Comitato Territoriale Genova, ADM Associazione Didattica Museale, e cooperativa sociale Il Laboratorio.