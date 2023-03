Lavori sul passaggio a livello, strada del Turchino chiusa da sabato sera a lunedì mattina

Rossiglione. In arrivo nuovi disagi per gli abitanti della Valle Stura.

Anas comunica che Rfi ha programmato gli interventi urgenti di manutenzione del passaggio a livello al chilometro 75 della statale 456 del Turchino, all’altezza del ponte ferroviario che scavalca il torrente Stura tra Ovada e la località Gnocchetto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza, la statale sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 100 metri in corrispondenza del passaggio a livello dalle 22.00 di sabato 25 marzo alle 10.00 di lunedì 27 marzo.

Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sul percorso autostradale (A26) tra i caselli di Masone e Ovada.