Lavori Pnrr su nidi e scuole d’infanzia, Lodi e Bruccoleri: “Il Comune trovi una soluzione”

Genova. Sul tema dei nidi e scuole materne comunali interessate dai lavori del Pnrr si esprimono la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi e MariaJose Bruccoleri di Lista Civica.

“La situazione delle scuole materne e dell’infanzia che dovranno, secondo il Comune, sgomberare le loro sedi in quattro e quattr’otto, non accenna a migliorare – dichiara la consigliera Lodi – Continuano gli incontri con le organizzazioni sindacali, non è stata ancora convocata la commissione consiliare da me chiesta ad hoc e l’agitazione delle famiglie è alta perché, in molti casi, non viene garantito un trasferimento con delle modalità in linea con la continuità educativa”.

“Vista la mancata convocazione, martedì sarò costretta a portare in aula con un’interrogazione urgente la questione, chiedendo quali sono le modalità di lavoro che l’amministrazione Bucci pensa di perseguire. In primis, è necessario che venga garantito il trasferimento eventuale di nidi e materne nello stesso edificio scolastico perché in questo rimanga l’identità del plesso e la continuità pedagogica. È inoltre fondamentale – rimarca Lodi – che vengano mantenuti i posti di lavoro e venga mantenuta la capienza, per permettere a tutti di continuare con serenità e in sicurezza il percorso scolastico iniziato”

Aggiunge la consigliera Bruccoleri: “Chiederemo a questo punto in aula martedì un maggiore sforzo da parte dell’amministrazione per cercare soluzioni alternative che possano ospitare tutti i bambini vecchi e nuovi frequentanti di ogni scuola senza alcuna contrazione dell’offerta formativa e, allo stesso tempo, mantenere i gruppi di lavoro uniti e nello stesso numero. La conservazione del posto di lavoro va di pari passo con la salvaguardia del sistema educativo genovese. Speriamo che martedì diventi un momento per fare chiarezza e rassicurare le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici”.