Formazione ed aggiornamento

L’Aiac Liguria di Genova, Chiavari e Spezia ospite del Centro Federale di Coverciano.

Gli associati hanno svolto un corso di aggiornamento e formazione con il docente di tecnica calcistica (Uefa A) Attilio Sorbi. Diventa fondamentale per ogni tecnico far capire il gioco del calcio ai ragazzi, perché vengono al campo per giocare