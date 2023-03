L’aggressione con il machete a Caricamento è stata una vendetta premeditata: 38enne tunisino arrestato per tentato omicidio

Genova. E’ stata una vendetta premeditata, dopo una lite della sera precedente, l’aggressione con machete di ieri in piazza Caricamento e, solo per un po’ di fortuna e la pronta reazione dei presenti, non ha avuto conseguenze più gravi.

La vittima designata infatti, un 23enne originario del Gambia, la sera precedente aveva fermato l’aggressore che stava prendendo a pugni un minorenne anch’egli straniero.

E ieri pomeriggio l’aggressore, il 38enne tunisino Habib Mannaai, lo aveva già preso di mira intorno alle 17 ma avendo visto una pattuglia della polizia locale nei pressi si era limitato a minacciarlo: “Aspetta dopo che ti faccio vedere”.

E così ha fatto. Poco prima delle delle 18 è arrivato estraendo il machete dal fodero (un’arma lunga complessivamente 60cm, con una lama di 48) per colpire a morte il gambiano che però è riuscito a buttarlo per terra. Fortunatamente è arrivato anche un amico che ha disarmato l’aggressore.

I dettagli per ricostruire il gravissimo episodio sono trapelati ieri sera dalla denuncia sporta dalla vittima, portata in piazza Ortiz dagli agenti della polizia locale con alcune lievi ferite, mentre l’aggressore veniva piantonato all’ospedale Galliera con il naso fratturato dalla colluttazione.

Sono stati proprio i vigili agli ordini del comandante Gianluca Giurato, arrivati in forze in piazza Caricamento e a separare i contendenti prima che la situazione precipitasse.

Il tunisino, informato il pm di turno, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dall’uso dell’arma e dalla premeditazione.

L’uomo, irregolare sul territorio, ha numerosi precedenti in materia di spaccio, rapine, furti e ricettazione ma anche lesioni personali e ha soprattutto un precedente specifico: nel 2018 aveva pugnalato a un fianco un connazionale ed era da poco uscito dal carcere.

“Occorre anzitutto ringraziare la polizia locale – commenta il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – che è riuscita a fermare l’aggressore – e anche l’amministrazione che ha aumentato il numero degli agenti sul campo”.

Il Municipio ricorda anche che “Quella è una zona che segnaliamo da tempo per i problemi a livello di ordine pubblico e anche i commercianti della zona subiscono quotidianamente insulti e problemi da parte di gruppi ben noti. Chiediamo a chi gestisce l’ordine pubblico di mettere una lente su una situazione che sta diventando sempre più ingestibile, fra l’altro davanti all’Acquario che è una delle maggiori attrazioni turistiche della città”.

Il rischio “anche se per ora sono voci non verificate – conclude Carratù – è che i cittadini vogliano organizzarsi come nel 1993 e credo che tutti dovremmo evitarlo, ma serve un intervento urgente”.