L’Acquario di Genova il 1 aprile ospita 100 giovani influencer italiani

Genova. Il prossimo 1 aprile l’Acquario di Genova ospiterà 100 giovani influencer italiani che parteciperanno alla convention nazionale organizzata dall’agenzia genovese di talent management CFactor.

Oltre a offrire le proprie strutture incentive – l’Auditorium e altre sale interne – per la parte di masterclass che vedrà i giovani impegnati in un momento di formazione e confronto sul mondo social, l’Acquario di Genova organizzerà delle visite guidate speciali per far scoprire le creature marine e acquatiche ospiti all’interno delle vasche espositive e i progetti di conservazione e ricerca in cui è impegnato da sempre.

Nel corso della giornata, gli influencer più rivolti al target famiglia saranno ospiti anche de La Città dei Bambini e dei Ragazzi, per conoscere la struttura riaperta a dicembre nella sua nuova location sotto l’Acquario di Genova e nella sua rinnovata veste di “Experience museum” dedicato ai 5 sensi.

La giornata si concluderà con una cena ed evento serale nella splendida cornice del Padiglione Cetacei.

Il supporto dell’Acquario di Genova all’iniziativa prevede anche l’organizzazione dell’ospitalità dei giovani influencer.

L’adesione all’evento CFactor rientra in un percorso che l’Acquario di Genova ha già intrapreso da diversi anni e che vede nell’engagement di influencer, sia su scala nazionale sia a livello locale tramite diversi network di microinfluencer, una chiave fondamentale di comunicazione e storytelling. Attraverso questa iniziativa, si allarga il panorama degli influencer, normalmente più incentrato sul tema famiglie e turismo, in una chiave più giovane e trasversale a più settori di specializzazione dalla moda al lifestyle, dal benessere al beauty.

Un’occasione in cui la struttura conferma ancora una volta l’impegno che da 30 anni porta avanti nella promozione turistica della città di Genova oltre che l’innata propensione a lavorare in network con altre realtà pubbliche e private. Questa modalità di lavoro in team caratterizza da sempre l’operato di Costa Edutainment, società di gestione dell’Acquario di Genova, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio comune creando benefici e indotto condivisi con gli altri attori del mondo culturale, economico e turistico del territorio.