“La trappola dell’azzardo”, oltre 500 i liguri giocatori patologici. I numeri del convengo di Bper e Avviso Pubblico

Genova. Sono oltre un milione gli italiani oggi in cura presso le aziende sanitarie regionali e almeno 5 milioni quelli a forte rischio. Questi sono i numeri spaventosi della dipendenza del gioco d’azzardo in Italia, una patologia con ricadute pesanti per la società e i singoli individui. In Liguria i giocatori patologici seguiti dai vari Sert regionali sono almeno 500, ma la stima del sommerso potrebbe essere cinque volte tanto.

Questo il tema della tappa genovese de “La Trappola dell’Azzardo“, un progetto ideato da Bper Banca e Avviso Pubblico, al fine di prevenire il fenomeno e sensibilizzare cittadini e istituzioni. La tappa genovese di questo progetto ha visto come relatori del mattino, con gli studenti e le studentesse del Nautico San Giorgio, Paola Arnuzzo, psicologa e psicoterapeuta di Asl3, Agelo Carta, educatore dell’associazione Comunità di San Benedetto al Porto e Mariorosa Lamanna, psicologo della Cooperativa Ma.ris. Nel pomeriggio, presso la sede di Bper, si è svolto l’incontro dal titolo “Scommettiamo che fa male?Come prevenire la dipendenza da gioco d’azzardo psicologico”.

Quali sono le cause e i pericoli che fanno finire nel baratro queste persone: “Oltre al desiderio di vincere facilmente dei soldi esistono cause ambientali e psicologiche – sottolinea Claudio Queirolo, psichiatra di Asl4 – il gioco si trasforma nella continua ricerca di piacere e ricompensa a livello di neurotrasmettitori. Uno stimolo che col tempo diventa l’unico modo per provare soddisfazione”.

E se si parla di soldi, le cifre sono altrettanto spaventose: in Italia all’anno vengono spesi circa 110 miliardi di euro, che calato nella realtà genovese si traduce in una spesa procapite per i genovesi di 1300 euro all’anno. Numeri in costante crescita dagli anni novanta, quando sul mercato dell’azzardo sono arrivati nuovi giochi, dal gratta e vinci alle slot. Senza dimenticare nel mondo dell’intrattenimento il confine sia sempre più labile.

“Siamo alla terza tappa di una serie di incontri che ritengo davvero importanti. BPER, con questo progetto, ha deciso di assumere anche un ruolo sociale all’interno di questo fenomeno – ha sottolineato Luigi Zanti, responsabile della Direzione Territoriale Liguria di BPER Banca – La nostra Banca vuole essere parte attiva nel porre l’attenzione sui rischi e pericoli del gioco patologico e già nel tempo ha attuato diverse azioni per tutelare i propri clienti e le loro famiglie, affiancandole con un’attività di sensibilizzazione e informazione. Anche qui in Liguria il riscontro di adesioni e l’interesse verso l’argomento sono stati notevoli”.

“Avviso Pubblico è in prima linea a fianco agli Enti Locali e alle Regioni per alzare la soglia di attenzione sull’impatto sociale, economico e sanitario del gioco d’azzardo. Vi è anche un cono d’ombra sui vantaggi che traggono le mafie da questo settore e ne stiamo parlando a lungo durante i nostri incontri – ha sottolineato Emanuele Vitale, Vicepresidente di Avviso Pubblico Questo viaggio insieme a BPER Banca rafforza una sinergia che deve estendersi sempre più in ogni ramo della società, perché regolamentare questo mercato e ridurre i rischi che la dipendenza da gioco d’azzardo patologico provoca è nell’interesse di tutti“.

Al convegno sono intervenuti anche Sonia Salvini, responsabile scientifico del piano regionale gioco d’azzardo di Alisa e membro dell’Osservatorio Nazionale sul Gioco; Claudio Queirolo, Ina Maria Hinnenthal, direttrice SerD Asl3 Genovese e referente del progetto “Game over”, e l’assessore Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Genova Lorenza Rosso.