La Samp ‘viareggina’ supera il Grosseto

Bogliasco. Partenza in salita, nella seconda giornata del Torneo di Viareggio, per la Sampdoria, sorpresa subito in partenza dal volitivo Grosseto, del neo tecnico Alberto Corti, che già aveva stupito nella gara d’esordio, andando a vincere contro l’Arezzo.

Sono, infatti, bastati due giri delle lancette dell’orologio dell’arbitro, signor Cazagu di Albenga (assistito da Colella di Imperia e Nicastro di Genova), per vedere i maremmani portarsi in vantaggio, con Moscatelli, sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Un bel guaio, partire col piede sbagliato, perché poi gli avversari, in questi casi, prendono coraggio, anche se un momento dopo il pari ci sarebbe stato, se la conclusione di Leonardi (su cross di Di Mario) non fosse rimbalzata sulla traversa.

Meno pericolosi, sono stati i successivi tentativi di Chilafi, Straccio e Conti, mentre così non è stato, poco dopo la mezz’ora, per l’altro centrocampista dei toscani, Battistoni, che non si è fatto prendere dall’ansia, quando – su appoggio di Rotondo – ha avuto sui piedi la palla del 2-0 e l’ha depositata, con un tocco vellutato, alle spalle di Gentili, tra l’altro non perfetto cinque minuti dopo, quando la punta Rotondo poteva chiudere il match con una terza rete.

Chi mastica calcio sa che ‘a goal sbagliato, segue goal subito’ ed infatti, prima dell’intervallo, Simone Leonardi ha riaperto il match, con un pezzo di bravura che di solito non è fra i top del suo repertorio: il colpo di testa… Poco male, l’importante è stato andare negli spogliatoi sotto solo di una rete (1-2), anche grazie al fatto che proprio allo scadere del primo tempo, Battistoni non ce l’ha fatta a superare Gentile.

Dopo che, ad inizio ripresa, il maremmano Rotondi, con un improvviso tiro incrociato, ha di nuovo sfiorato la terza rete grossetana, la mossa di Tufano di cambiare Pozzato con Savio, per cercare di allargare maggiormente il gioco, ha iniziato a dare qualche frutto, con due bei traversoni, prima di Di Mario, che ha trovato Tozaj solo in area (ma non in grado di colpire di testa) e poi dello stesso ex juventino, che ha creato una mischia in area sulla conclusione di Leonardi.

Alla ricerca del pari, Tufano – al 63° – ha fatto altri tre cambi (Rossello per Conti, Portaccio per Chilafi e Conte per Tozaj) ed i frutti sono arrivati dieci minuti dopo, sempre per merito di Simone Leonardi (scovato nel catanese da Invernizzi), che ha infilato il bravo Cirillo con un tiro da ‘calcio a cinque’ (2-2).

Al 76°, quasi a smentirci (ma a testimonianza del suo stato di forma), Leonardi ha provato a fare di nuovo ‘tris’ con un altro colpo di testa (cinque reti in due partite), mentre i pericoli ‘toscani’ potevano arrivare soprattutto da Rotondi, che anche al 78°, seppur spalle alla porta, ha difeso palla e cercato un tiro, per fortuna ‘sporco’.

Le forze fresche mandate in campo da Felice Tifano all’80°, con Galluccio e Matera a dare fiato a Leonardi e Pellizzaro, hanno contribuito a dare vigore alla Samp, ma all’85° il tandem Portaccio/Conte, si è ostacolato a vicenda e la sfera è finita sul fondo.

A conferma delle indovinate scelte di Tufano, il goal ribalta risultato è arrivato da Rossello, andato ad incornare un corner al 90° ed a mettere un’ipoteca sul passaggio al turno successivo del Torneo di Viareggio, considerato che la punizione al 94° di Battistoni ha solo messo un poco di ansia ai tifosi in tribuna.

Adesso basterà un pareggio con l’Arezzo (che oggi ha battuto 2-0 l’UYSS New York), visto che la classifica del girone vede il Doria a 6 punti (8 goal fatti e 2 subiti), il Grosseto con 3 pt. (4 reti fatte e 4 subite), l’Arezzo con 3 pt. (3 goal fatti e 2 subiti) e gli U.S.A. fermi a zero e matematicamente eliminati.

Queste le formazioni in campo:

Sampdoria (3-4-1-2): Gentile; Pellizzaro (80° Matera), Valisena (75° Meloni), Peretti; Pozzato (46° Savio), Conti (63° Rossello), Straccio, Di Mario; Chilafi (Portaccio); Leonardi (80° Galluccio), Tozaj (63° Conte).

In panchina: Moro, Scardigno, Mosca, Silvestri, Trevisan, Meloni, Porzi.

Grosseto: Cirillo, Battistoni, Arrigucci, Capoduri, Generali (68° De Dominicis), Messini, Moscatelli (79° Borro), Passalacqua, Presicci (60° Arzilli), Rotondi (89° Veglianti), Veronesi.

In panchina: Di Bonito, Affabile, Amaddii, Camarri, Cipollini, Frarassi, Turbanti, Zarone