La Samp ‘viareggina’ passa ai quarti

Lerici. Continua la marcia inarrestabile dei ragazzi di Felice Tufano, che rifilano un poker di reti anche alla Carrarese (di mister Andrea Danesi), reduce da un brillante girone di qualificazione, che l’aveva vista esordire con un match a reti inviolate con i senegalesi dell’Olympique Tiessois, sconfiggere poi per 2-0 gli ucraini del Rukh Leopoli ed infine costringere al pareggio (2-2) il Sassuolo (vincitore dello scorso Torneo).

La parte del ‘mattatore’ l’ha fatta ancora Simone Leonardi, autore di una doppietta (con cui arriva all’ottava rete, in quattro partite), ma non è stato da meno – anzi – Luca Portaccio, che seppure subentrato dopo l’intervallo, ha segnato due reti anche lui, oltre a procurarsi un penalty.

Partiamo subito col tabellino del match, arbitrato dal signor Tanzella di La Spezia e dai suoi collaboratori, Sciutto di Novi Ligure e Poggi di Genova:

Sampdoria (3-4-1-2): Gentile; Pellizzaro (46° Portaccio), Valisena, Peretti; Savio, Galluccio (60° Conti), Straccio (88°Rossello), Matera (60° Di Mario); Pozzato (60° Meloni); Conte (60° Tozaj), Leonardi.

In panchina: Moro, Scardigno, Mosca, Silvestri, Trevisan, Porzi.

Carrarese: Gatti; Accorsini (65° Chaabti), Del Pecchia (73° Ratti), Tortelli, Nazzaro; Tognocchi (88° Di Matteo), Bagnoli, Forte (65° Sansaro); Grasso, Criscuolo (88° Lomangino), Prevedello.

In panchina: Fraraccio, Pennacchi, De Cicco, Scaletti, Gentili, Bologna, Tampu, Jendoubi, Gentile, Alberti.

E prima di commentare la partita, spendiamo due parole anche sul ‘tour de force’ che aspetta i ragazzi, da qui in avanti, perché i quarti sono in programma per il 30 marzo, la semifinale per il 1° aprile, giorno in cui tuttavia è prevista, anche la partita del torneo della Primavera 1, con il Cagliari… mentre per domenica, l’Under 18 ha in calendario il derby col Genoa… e tuttora non si sa ancora se gli organi competenti entreranno nell’ordine di idee di concedere un rinvio alle gare dei rispettivi campionati, per concedere il regolare svolgimento di questa Coppa Carnevale, da anni fiore all’occhiello del mondo del calcio giovanile.

Non di meno, vogliamo condividere anche le parole del Presidente del Mavlon, formazione nigeriana, che nonostante l’eliminazione odierna, da parte dell’Honved, ha voluto complimentarsi con gli organizzatori, ma anche con chi ‘hanno incontrato per strada’, per l’accoglienza ricevuta, dichiarando che pur avendo girato l’Europa, da nessun altra parte hanno trovato un livello al ‘top’ che come alla Viareggio Cup, da lui definita ‘una Coppa del Mondo’.

Esternato il nostro modesto pensiero, sulla maggiore attenzione che merita il Torneo di Viareggio da parte delle istituzioni, veniamo al breve commento della partita, che già al 15° ha visto il portiere toscano Gatti, dire di no ad un tentativo di Leonardi, che tuttavia fino all’intervallo non ha poi avuto ulteriori grattacapi, fino alla fine del primo tempo (ancora Leonardi a tenerlo ‘sveglio’). Da parte loro, i gialloblù sono stati vicini al vantaggio poco prima con Prevedello, ma soprattutto con Tortelli (palo).

Negli spogliatoi, Tufano ha raggiunto la determinazione di dare un maggior peso all’attacco, buttando dentro Portaccio per un difensore (Marco Pellizzaro) e dopo un altro quarto d’ora, ha rincarato la dose con ben quattro cambi: il centrocampista Francesco Conti per l’omologo Gabriele Galluccio, ma dentro anche un terzino d’attacco, come Stefano Di Mario per uno difensivo (Nicolò Matera), mentre gli altri due hanno visto entrare un centravanti boa (Enis Tozaj) per l’altra punta (Lorenzo Conte) ed un trequartista per un altro (Alessio Meloni, Simone Pozzato).

Chi non rischi non rosica, dicono proprio in Toscana e così dopo solo due minuti dai cambi, Leonardi ha trovato il destro sblocca risultato, infilzando Gatti (1-0) e dopo altri sei, i due subentrati Tozaj e Portaccio confezionano il 2-0 ad opera di quest’ultimo.

Ed è ancora Portaccio, al 77°, a conquistarsi il rigore del 3-0 (realizzato la Leonardi) e poi a calare il poker blucerchiato all’86°, guadagnandosi la palma di migliore in campo.

Detto del cambio tra Leonardo Straccio e Simone Rossello, avvenuto all’88°, è da segnalare anche la presenza fra i toscani del prestito doriano Ayoub Chaabti, entrato nel secondo tempo, ma purtroppo espulso, all’80°, per un fallo di reazione.

Adesso, tutti con gli occhi puntati sui quarti di finale, sperando che le contemporanee sfide dei campionati Primavera e Under 18 non depauperino la rosa di Tufano…

Insomma, l’ auspicio è che le istituzioni nazionali battano un colpo… dando al Viareggio l’attenzione che merita!

Giovedì 30 marzo

Fiorentina-Honved

Sampdoria-Sassuolo

Torino-Rappresentativa Serie D

Bologna-Empoli