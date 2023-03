La Pro Recco si conferma capolista solitaria: 12-5 al Posillipo

Recco. La Pro Recco supera il Posillipo nel turno infrasettimanale di Serie A1. A Punta Sant’Anna la capolista vince 12-5 e mantiene la vetta solitaria della classifica. Biancocelesti attenti in difesa, con il primo gol degli ospiti che arriva solo dopo 17 minuti di gioco; quattro reti per Cannella, tris per Di Fulvio.

Partita speciale per Pino Porzio, da alcuni mesi direttore tecnico dei campani, l’allenatore più vincente nella storia dei biancocelesti: per lui questo pomeriggio è stata la prima volta da avversario a Punta Sant’Anna dopo gli otto anni trascorsi in Liguria.

Mister Sukno lascia a riposo Fondelli, Ivovic ed Echenique, con il giovane mancino Nuzzo nei tredici.

Pro Recco avanti 2-0 al termine del primo quarto: Di Fulvio dai sei metri a metà quarto sblocca il match, Cannella in superiorità, con l’aiuto della schiena di Spinelli, raddoppia.

Il numero 6 concede il bis in apertura del secondo tempo che vede i campioni d’Italia volare sul 6-0: punteggio che potrebbe essere più ampio se Di Fulvio non si facesse respingere un rigore da Spinelli a 55 secondi dal cambio campo.

Il settimo gol arriva comunque alla prima azione del terzo tempo ed è ad opera del mancino di Nuzzo. Il Posillipo prova ad accorciare bucando in due occasioni l’ex Negri, subentrato al posto di Del Lungo, ma Cannella è in giornata di grazia e va a segno altre due volte (nel mezzo una rete di Abramson) per il 9-3 che manda le squadre agli ultimi otto minuti di gara. Di Fulvio in superiorità porta la Pro Recco sul +7 e in doppia cifra dopo 70 secondi del quarto tempo.

I biancocelesti rimangono sempre in controllo del match e si concedono il lusso di sbagliare un altro rigore con Cannella, ipnotizzato ancora da Spinelli. Di Figlioli il sigillo definitivo che inchioda il punteggio sul 12-5 finale.

Il tabellino:

PRO RECCO – CN POSILLIPO 12-5

(Parziali: 2-0, 4-0, 3-3, 3-2)

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 3, G. Zalanki 1, P. Figlioli 1, A. Younger, G. Cannella 4, N. Presciutti 1, A. Nuzzo 1, M. Iocchi Gratta, A. Velotto, M. Aicardi, B. Hallock 1, T. Negri. All. Sukno

CN POSILLIPO: D. Iodice, B. Stevenson 2, T. Abramson 1, G. Mattiello, A. Picca, M. Lanfranco 1, L. Briganti, A. Scalzone, M. Milicic 1, A. Somma, R. Spinelli, E. Aiello. All. Brancaccio

Arbitri: Rovida e Zedda

Note. Usciti per limite di falli Lanfranco (P) nel terzo, Briganti e Mattiello (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 4/11 + 4 rigori di cui 2 realizzati, Posillipo 1/6.