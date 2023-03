La Primavera della Sampdoria, impegnata a Frosinone

Genova. Sabato 11 marzo, la Primavera della Sampdoria dovrà vedersela, col Frosinone, nell’impianto della ‘Città dello Sport’ di Ferentino, quartier generale dei gialloblù, allenati mister Giorgio Gorgone, a lungo vice di Roberto Stellone, in diverse esperienze in giro per l’Italia.

Un avversario inaspettatamente di valore quello della città che rappresenta il cuore della Ciociaria, che – da ‘neo promosso’ – sta disputando un torneo di vertice, tanto da essere attualmente insediato al terzo posto della classifica (con Juventus e Fiorentina), dietro solo all’ancor più sorprendente Lecce ed alla Roma.

Del resto si era capito già nella gara di andata a Bogliasco, che il Frosinone era una ‘signora squadra’, visto che si era presentata al ‘Tre Campanili’, subito in avvio di gara, con una doppietta di Cangianiello, cui aveva risposto prontamente Leonardi, senza peraltro poi riuscire ad acciuffare il pareggio.

Per la trasferta laziale, Felice Tufano ha questi convocato 24 giocatori :

Portieri: Gentile, Ragher, Scardigno.

Difensori: Aquino, Di Mario, Lotjonen, Miettinen, Migliardi, Peretti Porcu, Villa.

Centrocampisti: Caruana, Cecchini Muller, Chilafi, Conti, Pozzato, Segovia, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanović, Leonardi, Montevago, Ntanda, Tozaj.

Agli occhi attenti dei lettori, sarà balzato all’attenzione l’assenza fra i convocati di Elia Tantalocchi, lasciato a disposizione della prima squadra di Dejan Stankovicć, priva dell’infortunato Emil Audero.