La pet therapy sbarca a Montoggio: Casa delle Primule accoglie Dottori in Zampa per i suoi ospiti”

Montoggio. Negli ospiti istituzionalizzati nelle case di riposo, l’utilizzo di animali da compagnia non si configura solo come un’attività ludico-ricreativa, ma è molto di più. Di fatto, secondo molti studi, gli Interventi Assistiti con Animali (meglio noti con il nome di Pet-Therapy) risultano molto promettenti nel mantenimento della capacità residue, il rallentamento di malattie degenerative e aumentano la socializzazione. Tutto questo è possibile perché si va a lavorare sulla motivazione, facendo leva sulle emozioni positive ottenendo così risultati sorprendenti proprio grazie allo stimolo del nostro amico pet.

Sempre nell’ottica di apertura della struttura all’esterno e ad esperienze innovative al fine di consentire ai suoi ospiti la percezione di continuare a far parte di una comunità educante e accudente, l’équipe di Casa delle Primule, la casa di riposo di Montoggio, prosegue nel suo percorso di collaborazioni con realtà del territorio genovese, aprendo le porte di casa a “Dottori in Zampa” e alle tirocinanti (future coadiutrici) della scuola di formazione Former, con la presenta del Medico Veterinario esperto in interventi assistiti con animali, Dott. Massimo Scarzi . “Dottori in Zampa” è un soggetto nato dall’unione delle competenze e delle energie di Valentina Pellitteri e Luisa Bellissimo, rispettivamente pedagogista e psicologa.

Willy, un dolce e dinamico Cavalier King tricolore, ha socializzato e giocato con gli anziani della Casa delle Primule regalando una bella mattinata di grande divertimento e spensieratezza.

“E’ veramente incredibile come nei nostri ospiti- ragiona il direttore della struttura Vincenzo Palomba-“ l’interazione con l’animale abbia stimolato un senso di socializzazione e una relazione di cura che restituisce un’identità di persona ancora in grado di prendersi cura dell’altro e non solo di percepirsi come soggetto “preso in cura”. Ai nostri anziani sono riservate cure e attenzioni meticolose, ma questo a volte può essere percepito da loro come un “subire la cura” invece di esserne protagonisti attivi come è successo con Willy. Lo hanno spazzolato, lo hanno motivato a concludere un gioco di attivazione mentale che loro stessi avevano accuratamente preparato. Questo incide enormemente sul senso di autostima dei nostri anziani ed è un’ottima prevenzione alla depressione e ai disturbi dell’umore. Tutto quello che, grazie al mio gruppo di lavoro, stiamo facendo è volto proprio alla restituzione di un ruolo dell’anziano all’interno della comunità di appartenenza, potremmo definirlo come parte dell’“invecchiamento attivo”. Attraverso questo tipo di collaborazioni ed esperienze, Montoggio è sicuramente il posto giusto dove poter operare in virtù del fermento associativo dei suoi residenti e della disponibilità delle istituzioni, Comune e Istituto Comprensivo su tutti. Abbiamo in programma tante altre iniziative -continua il direttore- Casa delle Primule vuole diventare un riferimento per l’intera vallata e un bell’esempio di integrazione con il territorio. ”

“Dottori in Zampa” è una realtà che opera nel campo della Pet Therapy”- raccontano Luisa e Valentina-” oltre alle attività con gli anziani abbiamo diversi progetti anche a beneficio dei più piccoli. Nello specifico abbiamo un progetto che riguarda i più piccini (età dell’asilo nido) in cui proponiamo l’avvicinamento del Pet per esplorare il mondo canino in un’ottica educativa sana e curiosa. Un altro progetto di cui andiamo particolarmente fieri, vista la nostra formazione, è quello sulla didattica. Di fatto, con questo progetto, facciamo leva sulla motivazione durante il processo di apprendimento, mettendo in luce tutte quelli che sono gli aspetti peculiari della nostra professione insieme al potere disarmante del pet come facilitatore comunicativo e ponte tra noi e l’utenza. Il valore aggiunto per noi è proprio quello di essere una pedagogista e una psicologa e poter mettere in atto quella che è la nostra esperienza professionale insieme al nostro amico a quattro zampe che, in maniera totalmente non giudicante, ci aiuta a svolgere al meglio il nostro lavoro raggiungendo più in fretta e con una qualità altra, i nostri obiettivi educativo-pedagogici. Sarebbe bello riuscire a proporre questi interventi innovativi all’interno di più realtà, che siano case di riposo o asili nido, e trovare strutture che dimostrino maggior fiducia e voglia di sperimentare queste metodologie come Casa delle Primule, nell’assoluta comunione di intenti per la quale l’obiettivo è il miglioramento della qualità di vita e del benessere dell’utente”-.

“In questo senso,”- chiosa Vincenzo Palomba-” oltre a ringraziare Dottori in Zampa e i miei insostituibili colleghi di Casa delle Primule, mi preme sottolineare il fondamentale appoggio di Lanza del Vasto, la nostra cooperativa, che ci supporta e ci sostiene in ogni nostro progetto. Vi assicuro che quello che stiamo riuscendo a fare qui, non sarebbe stato possibile da tante altre parti. Vi aspettiamo tutti venerdì 24 alla Festa di Primavera di Casa delle Primule”.