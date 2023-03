La “passeggiata di primavera” alle riparazioni navali sfida la pioggia: ecco il programma definitivo

Genova. Anche se le previsioni non sono le migliori – è possibile qualche goccia di pioggia su Genova – domani, domenica 19 marzo – si svolgerà la cosiddetta “Passeggiata di Primavera”, dal Porto Antico a corso Italia, attraverso la parte a monte delle riparazioni navali e il Waterfront Levante.

Il programma definitivo: alle 9.30, all’ingresso di Ponente, presso il varco delle Grazie, il punto stampa con il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini e il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba e il presidente di Porto Antico spa Mauro Ferrando.

Dopo il saluto delle autorità cittadine, alle 10 sfilerà la filarmonica di Cornigliano, alle 11 la banda di Bolzaneto. Nel pomeriggio, alle 15.30, sarà la volta dell’Aps Filarmonica Sestrese Marco Chiusamenti e alle 16.30 della banda di Pontedecimo. “Sarà una giornata di festa che vedrà impegnate le filarmoniche cittadine, ma anche un ricco calendario di intrattenimento pomeridiano dedicato in particolare ai giovani e ai giovanissimi” commenta la consigliera comunale delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri.

Dalle 15 sul percorso si esibiranno alcuni artisti di street art e dalle 16 entreranno in scena artisti rap e trap emergenti del progetto Genova Hip Hop Festival nel nuovo format Zena Connection: si esibiranno Vago, Hellsi, Cicuta, Rojito e Sossy.

“Ogni evento del pomeriggio – spiega la consigliera Cavalleri – darà spazio ad artisti che si stanno affacciando nel panorama cittadino e scalderanno il palco agli artisti già affermati, coinvolgendo ad ogni evento talenti emergenti provenienti dai diversi quartieri genovesi. Rapper, trapper si alterneranno a esibizioni di freestyle e breakdance, mentre saranno realizzati murales su pannelli in legno. L’obiettivo è valorizzare l’aggregazione giovanile e i talenti del territorio, facendo anche vivere nuovi spazi”.

Sempre nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, già tutto esaurito per la passeggiata guidata “Waterfront delle Meraviglie”, Le guide di Explora accompagneranno, in dieci visite da 35 persone, i visitatori alla scoperta di storie, aneddoti, leggende dal Molo Vecchio all’oratorio delle anime purganti, dalla casa del Boia allo scoglio campano, che non c’è più, fino alla foce del Bisagno. Sold out anche la visita al cantiere del Waterfront di Levante.

Gli eventi animeranno così la prima Passeggiata di Primavera organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale. I varchi aperti per l’accesso dei pedoni sono da via delle Grazie e da via dei Pescatori, alla Foce, mentre varco Molo Giano sarà interdetto all’accesso di pedoni e veicoli. La viabilità nella zona pedonale sarà regolata da ordinanza comunale, mentre quella su strada da apposita ordinanza dell’Adsp.

Sul fronte della viabilità fino a domenica sera sono istituiti questi provvedimenti.

piazza Cavour

dalle 18 del 18 all’una del 20 marzo divieto di sosta, sul lato ponente dell’ex Mercato del pesce

dalle 7 del 19 all’una del 20 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, divieto di transito nella corsia a levante davanti alla Caserma della Guardia di Finanza esclusi mezzi di soccorso e quelli di supporto alla Passeggiata

dalle 9 alle 20 del 19 marzo, percorso pedonale, delimitato da idonee barriere, nel tratto prospiciente il lato ponente dell’ex Mercato del pesce fino all’intersezione con via al varco Quadrio

via dei Pescatori

dalle 18 del 18 marzo fino all’ una del 20, e comunque fino a cessate esigenze, divieto di transito, esclusi mezzi di soccorso o di supporto alla Passeggiata, nel tratto tra intersezione con viale Brigate Partigiane e pilone di sostegno n. 193 della Sopraelevata

dalle 18 del 18 all’una del 20 marzo divieto di sosta

dalle18 del 18 all’una del 20 marzo, e comunque fino a cessate esigenze, senso unico di marcia con direzione ponente-levante nel tratto tra varco portuale di levante e pilone di sostegno n. 193 della Sopraelevata

dalle 9 alle 20 del 19 marzo percorso pedonale, delimitato da idonee barriere, che comprenda metà carreggiata (lato monte) nel tratto tra pilone di sostegno n. 193 della Sopraelevata e varco portuale di levante.