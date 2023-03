La giustizia secondo De André tra anarchia e misericordia nel libro di Raffaele Caruso ‘La stazione successiva’

Genova. Quindici canzoni di Fabrizio De André come fosse una playlist intrecciata alle esperienze professionali di un avvocato penalista e a puntuali riflessioni sul tema della giustizia per chiedere che quest’ultima punti a diventare migliore di quella che è oggi, passi dunque “Alla stazione successiva”.

E’ un libro affascinante e ricco di spunti, quello di Raffaele Caruso, penalista di lunga esperienza e oggi fra l’altro impegnato come avvocato di parte civile nel processo per il crollo di ponte Morandi.”Un libro che mi accompagna da buon parte della vita – racconta – visto che doveva essere la mia tesi di specialità, anche se poi l’ho fatta sulla giustizia riparativa, poi qualche anno fa mi ci sono messo ed eccolo qui”.

L’analisi, suddivisa in tre parti, conduce all’individuazione di un pensiero coerente: partendo dall’umano tipico dell’universo dei protagonisti da lui creati, “De André, anche nel solco della critica ad ogni potere, delinea una giustizia che aspira ai tratti della misericordia. Una giustizia che nasce nel cuore dei servi disobbedienti alle leggi del branco e può diventare il parametro di un nuovo approccio anche per la pratica dei Tribunali, delle carceri, dei percorsi di nuova vita di chi riconosce la propria aspirazione a rinascere”.

“Questa è la parte più personale del libro – spiega Caruso – dove individuo una serie di affinità tra l’impostazione anarchica di De André e la mia esperienza di fede perché lui propone una giustizia molto analoga alla misericordia cristiana”.

Un esempio nel libro è quello Geordie, una delle canzoni più conosciute soprattutto dopo che venne cantata da De André insieme alla figlia Luvi. Come noto Geordie, che in realtà è una ballata inglese del XVI secolo, racconta la storia di un ladro che ruba i cervi dal demanio del re. Viene condannato all’impiccagione con il ‘privilegio’ di essere impiccato con una corda d’oro.

“La storia non è altro che quella della fidanzata che va a implorare la salvezza per Geordie – spiega Caruso – e il testo è tutto recepito dalla tradizione popolare ma ci sono quattro versi che De André inserisce che rendono perfettamente il pensiero di De André sulla giustizia che sono ‘Nel cuore degli inglesi nello scettro del re Geordie potran salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare’”

“Lì dentro c’è tutto: c’è l’implorazione che richiama la richiesta di noi avvocati ma che è anche un una richiesta di pietà che vada oltre la legge e De André dice che il cuore degli inglesi e il re lo capiscono ma la legge non può cambiare e anche se piangono l’unica consolazione è quella della corda d’oro”.

Uno dei racconti riguarda il G8 di Genova e in particolare i fatti della scuola Diaz che incrocia inevitabilmente La canzone del maggio: “Il giorno che le pantere ci mordevano il sedere – dice Caruso – è quella sera in cui andai in scooter verso la scuola dopo l’irruzione della polizia, me lo ricordo ogni volta che accompagno mio figlio a scuola, visto che lui va al liceo Pertini. E la canzone del maggio per me rappresenta l’innocenza violentata da quella azione di polizia”.

Il libro ‘La Stazione successiva’, edito da San Paolo, sarà presentato il 21 marzo alle 17.45 alla Sala Quadrivium.