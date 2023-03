La Fondazione Gaslini delibera ulteriori 10 milioni per il nuovo ospedale

Genova. Il cda della Fondazione Gerolamo Gaslini, alla presenza del presidente arcivescovo Marco Tasca e di tutti i consiglieri, ha deliberato un ulteriore finanziamento di dieci milioni di euro in conto capitale, per aumentare la percentuale di finanziamento pubblico a fondo perduto, diminuendo così l’onere del canone concessorio che si troverà a gravare sull’Istituto Giannina Gaslini a decorrere dalla consegna del “Padiglione Zero” prevista entro giugno 2026.

“Il contributo della Fondazione Gerolamo Gaslini è ancora una volta fondamentale, come sempre è stato nella storia dell’Ospedale, per la realizzazione di questa fondamentale opera di rinnovamento. Siamo grati al nostro arcivescovo, presidente della Fondazione Gaslini e all’intero consiglio per la fiducia accordataci, che ci consente di iniziare nei tempi necessari l’opera di trasformazione e rilancio dell’ospedale” ha dichiarato il presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, Edoardo Garrone, a margine del cda della Fondazione Gaslini.

A seguito dell’avviso pubblico, deliberato dal cda dell’Istituto Gaslini il 21 febbraio 2022, e delle tre proposte pervenute il 31 agosto dello stesso anno, al termine della procedura comparativa, è stata individuata come preferibile dal cda dell’Istituto l’offerta del rti (raggruppamento temporaneo di impresa) Cmb, Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, che costituirà base di gara.

L’operazione portata avanti dall’Istituto Giannina Gaslini che si configura come partenariato pubblico privato a iniziativa pubblica (PPP), è stata individuata come soluzione contrattuale capace non solo di integrare le risorse pubbliche, ma anche di ridurre rischi critici quali maggiori costi, maggiori tempi di realizzazione, oltre che interferenze tra cantiere e continuità clinica.

“L’iniziativa Nuovo Gaslini ha un valore finanziario complessivo di circa 164,4 milioni di euro di cui 37 milioni, pari al 22% dell’onere complessivo, fino ad oggi sono stati reperiti attraverso finanziamenti di parte pubblica senza obbligo di restituzione. Ne fanno parte i 10 milioni di euro già deliberati il 9 luglio 2021 dalla Fondazione stessa, a cui si sommano i 10 milioni di Pnrr, i 6,5 milioni ex legge 67/88, i 1,8 milioni assegnati da Regione Liguria successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico ed il resto proviene da alienazioni del patrimonio immobiliare dell’Istituto. La rimanente quota di oneri, pari a 127,4, milioni di euro è coperta da finanziamento privato, la cui remunerazione avverrà con canone concessorio che impegnerà l’Istituto per 19 anni” spiega il direttore generale dell’ospedale Giannina Gaslini, Renato Botti.

“L’intendimento della Fondazione Gerolamo Gaslini è quello di garantire il massimo supporto al progetto di innovazione dell’Istituto aumentando il contributo pubblico in conto capitale, affinchè l’Istituto possa essere sgravato nella fase di gestione a regime di un’importante quota del canone concessorio” spiega Piergiorgio Alberti, vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini.

IL NUOVO GASLINI

Il policlinico che nascerà dalla complessa trasformazione in atto è una città della salute, in grado di migliorare ulteriormente l’efficacia e la sicurezza delle cure per i piccoli pazienti e l’esperienza lavorativa e formativa per tutta la comunità di operatori, studenti, famiglie, associazioni che vivono ogni giorno l’ospedale. Il nuovo Gaslini risponde alle esigenze di un moderno polo integrato ad alta intensità tecnologica, basato su un modello organizzativo per piattaforme assistenziali ed aree di lavoro e studio dipartimentali omogenee, organizzate secondo il principio di intensità di cura e complessità tecnologica. Un lavoro che interpreta e raccoglie le indicazioni dei sanitari che vi lavorano e delle famiglie che lo frequentano. Sarà raggiunta maggiore efficienza di gestione delle attività sanitarie, grazie a un unico polo integrato (Padd. ZERO, 15, 16, 17, 18) che ovvia all’attuale frammentazione dei servizi sanitari in più edifici.

L’organizzazione funzionale si fonda sulla separazione dei percorsi, con il duplice obiettivo di migliorare l’efficienza nell’impiego del personale sanitario e nell’erogazione delle prestazioni al paziente. La nuova configurazione consentirà di adottare un’organizzazione interna facilmente adattabile alle diverse esigenze di gestione e a una logica di erogazione dei servizi sanitari dinamica, in linea con l’evoluzione dell’assistenza sanitaria.

Un ospedale che si aprirà agli studenti con un Campus Universitario, e al quartiere con un asilo aziendale e spazi per lo sport. Il Gaslini ha già definito i tempi dell’operazione: via al cantiere entro l’estate del 2023 e ospedale pronto entro giugno 2026. Chi si aggiudicherà la gara d’appalto (entro il 31 maggio 2023) si assicurerà la concessione dei servizi per 19 anni, che sarà il core business degli investitori. Il bando prevede la demolizione dei padiglioni 7 e 8, la riqualificazione di spazi interni alla cittadella e la successiva realizzazione di una foresteria per le famiglie e gli studenti.

LA FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI

La Fondazione Gerolamo Gaslini nasce nel 1949 per volere del Senatore Gerolamo Gaslini, già fondatore e finanziatore nel 1931 della costruzione dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini, inaugurato nel 1938. Scopo della Fondazione è quello di devolvere le proprie rendite e, occorrendo, i propri beni, alla cura, difesa ed assistenza dell’infanzia, della fanciullezza ed in particolar modo al potenziamento dell’Istituto Giannina Gaslini.

Fanno parte del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Gaslini: l’Arcivescovo di Genova, Mons. Marco Tasca in qualità di Presidente; 3 membri nominati dallo stesso Presidente – Prof. Avv. Piergiorgio Alberti, Vicepresidente, Dott. Lorenzo Ricci e Dr.ssa Carla Sibilla; il Presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, Dott. Edoardo Garrone; il Presidente di Confindustria Genova, Dott. Umberto Risso; il Presidente della Camera di Commercio di Genova, Dott. Luigi Attanasio; 1 membro nominato dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Genova, l’ Avv. Luigi Cocchi attualmente Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova. Fanno parte del Collegio dei Revisori il Dott. Paolo D’Attilio Presidente, i Dott. Mario Bozza e Mario Pacciani.

Sede della Fondazione è la sua abitazione nella Villa Canali Gaslini di corso Italia 26 che, oltre ad ospitare gli uffici, viene utilizzata oggi anche dall’Istituto Gaslini per eventi, corsi e seminari. Il patrimonio della Fondazione è principalmente costituito da proprietà immobiliari a Genova, Torino, Milano, Trieste e dalla Soc. Agricola Fondi rustici Montelabate, in Umbria, comprendente un’antica Abbazia risalente all’anno 1000. Dalla gestione del patrimonio immobiliare deriva la maggior parte dei ricavi della Fondazione (85%).