La ferrovia Genova-Casella riapre il 10 giugno, la Regione “Notizia positiva per turisti e pendolari”

Genova. La data obiettivo per la riapertura totale della Ferrovia Genova-Casella è il 10 giugno mentre per la tratta Genova-Campi la circolazione potrebbe riprendere già da fine aprile. È quanto emerso questa mattina durante il primo tavolo di confronto svoltosi in Regione Liguria, nella sede di piazza De Ferrari a Genova, tra l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori, i Comuni interessati e i vertici di Amt. Il tavolo è stato convocato per fare il punto dei lavori, resi necessari da numerosi eventi franosi verificatisi lo scorso anno, che hanno portato da settembre alla chiusura della ferrovia al fine di mettere in sicurezza tutti i 24 chilometri della tratta da Genova a Casella.

“Una notizia positiva non solo per i turisti che potranno godere appieno del trenino dalla stagione estiva ma soprattutto per i tanti pendolari che, in questi mesi, stanno utilizzando i bus sostitutivi per recarsi a Genova al posto del loro tanto amato e comodo trenino”, ha commentato l’assessore Sartori.

“La ferrovia Genova-Casella è un’infrastruttura unica, bellissima, una ferrovia storica su un territorio fragile – ha dichiarato la presidente di Amt Ilaria Gavuglio – In questi mesi abbiamo operato per risolvere diverse criticità sui fronti franosi che si sono verificati nella zona di Trensasco. Oltre a questo, siamo già intervenuti e stiamo lavorando sulla linea, in particolare sulla tratta tra Genova e Campi. Sono lavori impegnativi e complessi che però ci permetteranno di raggiungere, con il massimo impegno, la data obiettivo che abbiamo condiviso oggi”.