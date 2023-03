La dodicesima notte al Teatro della Tosse: applausi per la commedia diretta da Ortoleva

Genova. Applausi convinti al Teatro della Tosse per La dodicesima notte (o quello che volete) con la regia e l’adattamento di Giovanni Ortoleva. Una coproduzione Lac Lugano Arte e Cultura, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Centro D’arte Contemporanea Teatro Carcano, Arca Azzurra. Lo spettacolo resta in scena ancora sino a stasera, 11 marzo (ore 20:30).

La commedia dolceamara di Shakespeare viene interpretata su una scenografia (Paolo Di Benedetto) costituita da tre grandi gradoni verdi, con, nella parte più alta, dei putti in rilievo. Attraverso i movimenti su questi piani, Ortoleva riesce a rappresentare con abilità le varie scene dei cinque atti (qui racchiusi in un atto unico per un’ora e quaranta di godibile spettacolo). La differenza tra le altezze dovuta a questi gradoni, mostra anche le differenze di status tra i vari personaggi.

L’amore e le sue conseguenze sono protagonisti: in Illiria il duca Orsino (Giovanni Drago) è innamorato di Olivia (Anna Manella), ricca contessa che si nega alla sua vista per onorare il ricordo del fratello scomparso. Quando nel paese arriva Viola (Alessandro Bandini), una giovane reduce da un naufragio in cui ha perso di vista il gemello Sebastiano, ella prende servizio dal duca travestendosi da uomo (Cesario). La ragazza si innamora perdutamente di Orsino. Usata come messaggero da Orsino per Olivia, Viola diventa oggetto dell’amore della contessa. Nel frattempo lo zio di Olivia, Sir Toby (Edoardo Sorgente), va dietro alla cameriera Maria (Aurora Spreafico), mentre vive gozzovigliando con l’ottuso Sir Andrew, anch’egli pretendente alla dote di Olivia. I tre si divertono alle spalle del povero Malvolio (Michelangelo Dalisi), il maggiordomo di Olivia, facendogli recapitare una lettera d’amore con la grafia simile a quella della sua padrona. Lui ci crede e sogna un amore che lo faccia salire nella scala sociale. Quando nel paese arriva Sebastiano (sempre Alessandro Bandini), con il capitano Antonio (Giuseppe Aceto), gli equivoci aumentano, ma la situazione avrà una soluzione. A fare da collante al tutto il personaggio interpretato da Francesca Osso, il giullare Feste, che commenta anche ciò che succede.

Ottima la prova degli attori, che imprimono un discreto ritmo alla recitazione, nonostante la scenografia imponga una certa staticità, staticità che deriva anche dal fatto che ognuno ha un proprio obiettivo indipendentemente da ciò che gli ruota attorno. Una menzione per la bella voce di Francesca Osso, alle prese con il pianoforte che diventa anche strumento per creare i rumori di scena come il lancio di un anello, la consegna di una lettera e così via. La scenografia stessa viene sfruttata per creare maggior pathos durante le scene più intense attraverso il battere ritmato dei piedi su di essa. Le luci, fredde, di Fabio Bozzetta mettono quasi a nudo i personaggi, che già spiccano sul verde dell’impianto scenico.

I costumi di Margherita Baldoni sono prevalentemente scuri, con qualche sorpresa nel corso della rappresentazione. Alessandro Bandini, che interpreta il doppio ruolo di Viola e Sebastiano, indossa i pantaloni ma anche un corpetto, a sottolinearne l’ambiguità. Un’ambiguità che trova la massima espressione nel finale, quando Orsino e Olivia trovano entrambi soddisfazione nella persona amata. Un messaggio molto contemporaneo quello che passa. La traduzione di Federico Bellini rende giustizia a Shakespeare.

Ortoleva, menzione speciale nel concorso “Registi under 30” della Biennale di Venezia 2018, si conferma una voce originale del panorama teatrale italiano. Fondazione Luzzati Teatro della Tosse lo accompagna, produce e sostiene dal 2019.