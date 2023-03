La Cia Liguria apre la sua sede Agricoltrici di Genova alla Casa delle donne iraniane

Genova. Da lunedì la sede ligure delle Agricoltrici in via Colombo a Genova sarà anche la casa delle Donne Iraniane “affinché possano darsi una forma organizzata utile a mantenere la propria identità facendo emergere i valori di una civiltà che ha segnato la storia del mondo oggi offesa da un regime sanguinario, denunciando al mondo la reale situazione di quel Paese”, spiegano dall’associazione.

“Tante storie diverse avranno ora anche un luogo dove poter essere raccontate e condivise. Donna, vita, libertà, lo slogan che accompagna la richiesta di pari dignità per le donne in Iran e che è diventato simbolo delle richieste di libertà per tutti”, prosegue la nota.

“Uno slogan vicino alle attività delle agricoltrici di Cia Liguria – continuano dalla Confederanzione – per genere, donna, per scopo, vita, l’agricoltura stessa è vita, libertà come valore universale da applicare alla vita di tutti i giorni ivi compresa la possibilità di fare impresa”.

Inoltre lunedì 13 marzo alle 11.30 al Tiqu Teatro in Piazzetta Cambiaso 1 a Genova araccontare le loro storie e il significato della “Casa tutta per loro” ci saranno alcune esponenti della comunità iraniana cittadina.

Sharareh Moghadasi, imprenditrice con attività a Genova, Shiva Amini, ex calciatrice della nazionale femminile iraniana, Zara Jalilian, giornalista e attivista dei diritti delle donne, Sohrab Najafi, attivista e portavoce di un gruppo di studenti e poi Federica Crott, presidentessa della Cia Liguria di Levante e Sandro Gagliolo, vice presidente Cia Liguria.