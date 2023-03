La “Carmen” del prestigioso Balletto di Milano arriva al Teatro Sociale di Camogli

Camogli. Solo due recite in Italia e poi via nuovamente in giro per il mondo. Assisi in Umbria e Camogli in Liguria sono le due città che ospiteranno Carmen, la produzione del Balletto di Milano che, dopo il grande successo nei Paesi Baltici e questo breve tour in Italia, calcherà nuovamente prestigiosi palcoscenici internazionali: in aprile Usa e Canada, in maggio Israele e in giugno e luglio Spagna.

L’appuntamento è il 26 marzo al Teatro Sociale. C’è dunque molta attesa e curiosità per il balletto firmato da Agnese Omodei Salè e Federico Veratti ispirato alla novella di Prosper Mérimée e all’omonima opera di Bizet. Tante e coinvolgenti le coreografie che, in un clima di energia e passione enfatizzato dalle musiche di George Bizet, alternano appassionati pas de deux a vivaci danze d’assieme di Gitani, Soldati e Sigaraie.

Travolgente, magnetica e sensuale Giusy Villarà è Carmen accanto al primo ballerino e maître della compagnia Alessandro Orlando che nel ruolo di Don José conferma la sua grandezza artistica. Il ruolo del Destino, figura che conduce la vicenda della bella gitana che resta incondizionatamente fedele a sè stessa anche se questo la condurrà alla morte, è affidato a Alberto Viggiano, quello di Escamillo a Etienne Poletti, Micaela ad Annarita Maestri. Completano il cast Paloma Bonnin, Carlotta De Mattei, Amanda Hall, Gioia Pierini, Alessia Sasso, Davide Mercoledisanto, Mattia Imperatore, Hiroki Inokuchi, Emanuel Ippolito e Luca Novello.

Ambasciatore della danza italiana nel mondo, il Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta è tra le compagnie italiane più prestigiose. Riconosciuto e sostenuto da ministero della Cultura, da Regione Lombardia da cui ha ottenuto anche il riconoscimento di rilevanza regionale e dal Comune di Milano, il Balletto di Milano svolge la propria attività nei maggiori teatri italiani e all’estero dove è presente in teatri ed istituzioni di primo piano. La compagnia vanta un organico formato da danzatori diplomati presso le migliori accademie internazionali e un ampio ed esclusivo repertorio che spazia dai grandi titoli classici rivisitati a produzioni esclusive.