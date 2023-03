Klainguti, riapre la storica pasticceria in via di Soziglia: ecco quando

Genova. Nel primo giorno di primavera, stagione di rinascita e risvegli, arriva la conferma – già nell’aria da tempo – della riapertura della storica pasticceria Klainguti, in via di Soziglia, nel cuore del centro storico di Genova.

La chiusura del locale – avvenuta oltre due anni fa, in piena pandemia – ha suscitato non poco clamore sia sa parte dei tanti genovesi e clienti affezionati ma anche e soprattutto da parte degli ormai ex 8 dipendenti.

Dopo il 31 ottobre 2020, giorno in cui si sono abbassate per l’ultima volta le saracinesche del locale, i dipendenti in una lettera, uscita a gennaio 2021, hanno espresso tutto il proprio malcontento e gridato aiuto per essere rimasti senza stipendio, cassa integrazione e disoccupazione da novembre 2020.

Stroncato dalla pandemia e avviato verso la procedura fallimentare in cerca di un possibile acquirente, nell’arco di poco tempo, per Klainguti sono spuntati due nomi che avrebbero potuto prendere in mano e risollevare la drammatica situazione economica.

Il primo nome era Gabriele Volpi, il patron dello Spezia Calcio e della Pro Recco che nel giugno 2019 aveva rilevato i due locali finiti nella bufera del crac Qui!Group di Gregorio Fogliani: il Moody di largo XII Ottobre e la Pasticceria Svizzera di Albaro.

L’altro era il pasticcere francese Michel Paquier, titolare insieme al suo socio, Carlo Ponte, di altri locali in città: Douce, uno in piazza Matteotti e l’altro in via XX Settembre, e lo storico Caffè degli Specchi.

Klainguti è stato infine venduto all’asta per circa 260mila euro e acquistato dunque dalla Camilò Srl, di cui Paquier e Ponte sono responsabili.

“Al momento stiamo portando avanti i lavori di restauro del locale – afferma Michel Paquier a Genova24 – la notizia importante è che Klainguti rimane Klainguti, non cambia nome né stile. Gli arredi e la pasticceria saranno quelli della tradizione, chiaramente con qualche aggiornamento, ma rispetteremo al massimo la storia“.

E prosegue: “La riapertura del locale è attesa da tantissimi genovesi, scherzando infatti, dico sempre che se avessi una moka farei cento caffè. Non c’è ancora una data precisa, ma sicuramente riapriamo entro l’anno, probabilmente tra settembre e ottobre“.

Come raccontato anche dal noto portale gastronomico Gambero Rosso, la pasticceria Klainguti è un vero e proprio gioiello tra piazza Soziglia e piazza Campetto aperto nel 1828 dai quattro fratelli Klainguti, pasticceri svizzeri di Pontresina approdati a Genova per imbarcarsi per l’America in cerca di fortuna, ma poi rimasti legati alla città ligure.

Poi Paquier conclude: “Come riportato nel cartellone affisso all’esterno del locale, i genovesi potranno ritrovare i Falstaff, le speciali brioches farcite con crema di nocciole, dedicate a Giuseppe Verdi in occasione della prima rappresentazione dell’omonima opera al teatro Carlo Felice. Il compositore era uno frequentatore del locale e gli piacquero così tanto i Falstaff che inviò addirittura un biglietto di ringraziamento”.