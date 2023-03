Juniores Eccellenza, Rivasamba ai playoff. Mister Ghio: “Ottima stagione, oltre le aspettative”

Sestri Levante. Festa per la Juniores del Rivasamba che, dopo la vittoria per 2 a 0 (in gol Nassano e Ferretti) sul Terros Sarzanese, conquista il pass per i playoff.

I ragazzi di mister Luca Ghio chiudono infatti il campionato al secondo posto in classifica , a – 1 dalla capolista Athletic Club Albaro. Un solo punto li separa anche dalla terza Lavagnese. Ora, ad attenderli, la doppia sfida con il Finale Ligure, squadra vincitrice del girone A: l’andata si giocherà a Sestri, mentre il ritorno al Borel.

“Abbiamo disputato un’ ottima stagione che va ben oltre le aspettative iniziali, la qualificazione alle fasi finali regionali è il giusto premio che compensa i miei ragazzi per la stagione disputata, unico rammarico è quello di non aver raggiunto il primo posto, mantenuto per quasi tutto il campionato, per un solo punto di distacco – commenta mister Ghio -. Ciò non cancella l’ottima annata caratterizzata da una crescita costante dei ragazzi e la consapevolezza di essere maturati e migliorati sul campo di gioco. Nota positiva personale è quella di aver fatto giocare ogni gara almeno 7-8 ragazzi della leva 2005 subentrati quest’anno in Juniores che hanno dimostrato insieme a tutti i compagni, con la costanza e la serietà mantenuta per tutto l’anno, di meritare queste finali e di diventare dei riferimenti importanti per la prossime stagioni, soprattutto in ottica prima squadra che è l’obiettivo primario della società”.

Il tecnico dedica poi un pensiero a Muzio Riccardo “che a inizio anno per un grave infortunio al ginocchio ha dovuto terminare anzitempo la stagione”. Infine i ringraziamenti “al vice allenatore Massimo Cesaretti, i dirigenti Roberto Levaggi, Paolo Rolandelli, Antonella Ghiggeri, Andrea La Rocca che hanno contribuito per tutto l’anno a raggiungere questo meritato traguardo”.