Genova. Appuntamento mercoledì 22 marzo alle 11.00 con l’etoile genovese Jacopo Bellussi, primo ballerino dall’Hamburg Ballet, si esibisce per i piccoli pazienti del Gaslini.

Il 21 e il 24 marzo sono previste due serate di danza internazionale: parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Piccoli Cuori OdV che sostiene la Cardiologia e la Cardiochirurgia del Gaslini.

Domani mattina alle ore 10.00 si terrà la Cerimonia di consegna di donazione di un eco cardio wireless da parte dell’Associazione Piccoli Cuori presso la Sala giochi dell’UOC Cardiochirurgia del Gaslini, alla presenza del direttore generale dell’ospedale pediatrico genovese, Renato Botti, del direttore della Cardiochirurgia Guido Michielon, e dell’etoile genovese Jacopo Bellussi, primo ballerino dall’Hamburg Ballet.

Successivamente alle ore 11.00 presso il Padiglione 20, al primo piano si terrà un breve spettacolo di danza dove, insieme al ballerino Jacopo Bellussi, si esibiranno ballerini di livello internazionale.

L’occasione dello spettacolo dedicato ai piccoli pazienti del Gaslini nasce da una iniziativa di solidarietà: il 21 marzo al Politeama Genovese ed il 24 marzo al Teatro Sociale di Camogli , la Fondazione Friends of Genoa, impegnata a sostenere iniziative culturali di rilievo per la città metropolitana di Genova, presenta in collaborazione con il Comune di Genova ed il supporto dell’associazione Three BBallet, due magnifiche serate di grande danza organizzate dall’etoile genovese Jacopo Bellussi che, nella duplice veste di direttore artistico e ballerino, ha riunito alcuni fra i più grandi primi ballerini e solisti delle maggiori compagnie europee.

Tutto questo senza mai dimenticare coloro che hanno bisogno: infatti, al termine delle due serate, parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Piccoli Cuori OdV che sostiene la UOC Cardiologia e la UOC Cardiochirurgia dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Le due serate, entrambe presentate dalla giornalista Giulia Cassini, avranno differenti programmi: il 21 marzo al Politeama Genovese, “2° Edizione del Gala Pas de Deux”, saliranno sul palco molte compagnie a partire dall’Hamburg Ballet, proseguendo con il Royal Danish Ballet e lo Stuttgart Ballet , sino ad arrivare a Les Ballets de Monte Carlo ed al Bejart Ballet Lausanne .

La seconda serata del 24 marzo al Teatro Sociale di Camogli, “Gala di danza in onore di John Neumeier”, sarà appunto dedicata al grande coreografo americano e direttore dell’Hamburg Ballet .