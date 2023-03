Iren Genova Quinto: sconfitta preventivata a Brescia, ora testa a Catania

Brescia. In casa del Brescia, nel turno infrasettimanale valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A1, finisce come da pronostico per l’Iren Genova Quinto, che cede il passo 15-5 alla seconda forza alle spalle della Pro Recco. Non c’è tempo però per riposarsi: sabato si torna in vasca, alle ore 15 alla Paganuzzi di Albaro, per affrontare il Nuoto Catania.

“Sapevamo che tipo di gara sarebbe stata, contro una corazzata – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Tuttavia, sono soddisfatto perché abbiamo preso solo due gol a uomini pari, uno grazie ad un’intuizione di Renzuto e l’altro per una disattenzione, per il resto il Brescia è passato in superiorità numerica: un buon segnale, significa che la squadra è rimasta compatta e perché dalla difesa parte il nostro modo di impostare la partita. Altra nota positiva è che in acqua abbiamo schierato ben cinque giocatori nati dopo il 2000. Adesso pensiamo alla gara di sabato in casa con il Catania”.

Il tabellino:

AN BRESCIA – IREN GENOVA QUINTO 15-5

(Parziali: 4-1, 3-0, 5-3, 3-1)

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce 1, C. Presciutti 1, T. Gianazza 2, D. Lazic 1, B. Vapenski, V. Renzuto Iodice 3, K. Kharkov 1, J. Alesiani 1, S. Luongo 2, E. Di Somma 2, N. Gitto 1, T. Baggi Necchi. All. Bovo

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani 1, A. Di Somma 2, Villa, A. Massa, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 1, N. Figari, P. Mijuskovic, M. Gitto 1, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Paoletti e Schiavo

Note. Usciti per limite di falli Massa (Q) nel terzo tempo, N. Gambacciani (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brescia 7/20 + 2 rigori e Quinto 3/7. Baggi Necchi (B) subentra a Tesanovic nel terzo tempo. Valle (Q) subentra a Massaro nel quarto tempo.