Invio di armi in Ucraina e sequestri in porto a Genova, il caso sbarca in Consiglio comunale

Genova. Martedì 14 marzo verrà presentata in consiglio comunale a Genova un’interpellanza a firma del consigliere Mattia Crucioli, unitamente a lista Rossoverde e Movimento 5 Stelle, recante la richiesta di rappresentare presso il Governo “l’assoluta necessità di porre fine al conflitto ucraino per via diplomatica e cessare l’esborso di soldi pubblici per l’acquisto e l’invio di armi“. Si richiedono inoltre all’Autorità portuale delucidazioni in merito al sequestro di macchinari avvenuto nel porto di Genova.

La seduta si svolgerà come sempre alle 15 presso la Sala Rossa di Via Garibaldi 9: la partecipazione è aperta al pubblico e i gruppi promotori invitano la cittadinanza a presenziare di persona (in ogni caso sarà trasmessa anche in diretta streaming).

Inoltre, grazie alla partecipazione di diversi genovesi che hanno effettuato donazioni volontarie, il gruppo Uniti per la Costituzione ha fatto affiggere un mega-cartellone con la scritta “No all’invio di armi in Ucraina” in Corso Europa e, da lunedì verranno posizionati altri 10 manifesti analoghi.

“Lo scopo delle iniziative – spiegano – è quello di intraprendere una campagna d’opinione per il disarmo che possa crescere a livello cittadino, ma anche regionale e nazionale”