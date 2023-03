Ingegnere informatico morto dopo un pestaggio a Molassana, i carabinieri arrestano un 18enne

Genova. Questa mattina a Genova i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Genova – San Martino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Genova su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 18enne ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale per la morte di Sergio Faveto, l’ingegnere informatico picchiato il 2 agosto 2022 in strada a calci e pugni in piazza Unità d’Italia e morto al San Martino il 15 settembre in conseguenza delle gravi lesioni.

Per lo stesso reato è stato denunciato un minorenne in concorso. Le indagini, cominciate nel settembre 2022, hanno permesso di individuare due genovesi, B.D. e C.A., rispettivamente di 18 e 17 anni, che la sera del 3 agosto 2022, avevano brutalmente aggredito, con violenti calci e pugni al volto e all’addome il 51enne Sergio Faveto.

Faveto subito dopo il pestaggio aveva detto ai militari di essere stato colpito con dei pugni al petto da una o due persone. “Sono cardiopatico – aveva spiegato – mi hanno colpito al petto, potevano uccidermi”. Era tornato a casa ma il 14 agosto si era presentato in ospedale per alcuni dolori al petto. Dopo un paio di giorni di ricovero era tornato a casa ma il 22 di agosto era tornato di nuovo al San Martino dove i medici gli avevano riscontrato una embolia polmonare. Nonostante l’intervento chirurgico le sue condizioni erano peggiorate e il 15 settembre era deceduto. L’indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore Paola Calleri.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, il violento pestaggio sembra essere scaturito semplicemente da voci riguardanti la presunta pedofilia della vittima, risultate peraltro infondate all’esito degli accertamenti effettuati dagli inquirenti sul suo conto della vittima.

Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità penali di altre persone che, a vario titolo, hanno favorito gli indagati ad eludere le indagini. Il diciottenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.