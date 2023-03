Incidente sul lavoro in via Balbi Piovera, i sindacati: “Servono interventi strutturali e controlli”

Genova. “Senza interventi strutturali la piaga degli infortuni sul lavoro in edilizia è destinata a continuare”. Questo il commento di Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria dopo il grave infortunio accaduto a Sampierdarena.

“Le costruzioni sono il settore dove si registra il maggior numero di infortuni sul lavoro e nonostante ciò si continua a destrutturare il comparto. Non ultima la modifica del codice degli appalti dove il governo ha previsto la prolificazione degli appalti, deregulation molto pericolosa che va in direzione contraria all’idea di maggiori controlli e sicurezza”.

Andrea Tafaria (segretario generale Filca Cisl Liguria), aggiunge: “La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità per i datori di lavoro, bisogna spingere ancora di più sui controlli e bisogna farlo attraverso maggiori risorse a livello nazionale che permettano di assumere nuovo personale per aumentare i controlli nei cantieri e ampliare la rete di chi opera per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quotidianamente i rappresentante dei lavoratori della sicurezza territoriale della Filca Cisl Liguria girano per i cantieri ma non può bastare. Serve nuovo personale ma anche strumenti precisi: la patente a punti potrebbe dare un prezioso contributo per sanzionare le imprese che non rispettano le regole mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori ma l’introduzione del badge elettronico nei cantieri genovesi sarà utile perché permetterà di avere tutta l’attività formativa del lavoratore, si eviteranno fenomeni di dumping contrattuale e sarà un ulteriore elemento per favorire la sicurezza”.