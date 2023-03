Genova. Un incidente ha coinvolto uno scooter questa mattina in via Pieragostini attorno alle 9:15. Coinvolta una donna che per fortuna non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza della Misericordia Fiumara e i vigili urbani per i rilievi.

La donna è stata portata comunque al pronto soccorso del Villa Scassi.

Si è registrato qualche piccolo e limitato disagio al traffico durante le operazioni di rimozione del mezzo.