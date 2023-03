Incidente in Sopraelevata: mattinata di caos per il traffico in città e a Genova Ovest

Genova. Traffico in tilt questa mattina a Genova a causa di un incidente tra un’auto e una moto avvenuto in Sopraelevata in direzione centro poco dopo le 8.00. A complicare ulteriormente la situazione sono poi un altro incidente sulla rotatoria di via Siffredi e un camion in avaria sulla strada Guido Rossa, sempre in direzione centro.

A causa del blocco totale della circolazione sulla Aldo Moro si sono congestionati sia il casello di Genova Ovest in uscita sia l’asse di lungomare Canepa. Il personale di Autostrade ha quindi deviato tutto il traffico della A10 in direzione levante sul casello di Genova Aeroporto per evitare il blocco a cascata del nodo autostradale.

Verso le 9.30 è finalmente arrivato il carro attrezzi per rimuovere l’auto coinvolta nell’incidente in Sopraelevata che non era in grado di rimettersi in marcia. Nell’impatto è rimasta lievemente ferita la 35enne alla guida dello scooter, trasportata in codice verde all’ospedale Galliera. La circolazione è poi tornata alla normalità.

In autostrada si sono registrate code sulla A7 tra il bivio A7/A12 e Genova Ovest ma anche in direzione Bolzaneto sul ponte San Giorgio in direzione levante. In aggiunta permane la coda di 3 chilometri tra Recco e Nervi a causa dei lavori urgenti sulla galleria Colle degli Ometti.