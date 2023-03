A12, incidente e poi mezzo in avaria su uno scambio di carreggiata: 10 chilometri di coda

Chiavari. Traffico bloccato sull’autostrada A12 nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza di uno scambio di carreggiata. Nello stesso punto, poi, si è fermato un mezzo pesante in avaria.

Alle 10.00 sono segnalati 10 chilometri di coda in direzione Genova e ulteriori 3 chilometri in direzione Livorno.

Nell’incidente, che ha visto coinvolte due autovetture, non si registrano feriti.

Secondo quanto riferito da Autostrade il cantiere era “correttamente installato e segnalato”.