Pietra Ligure. Incidente questa mattina sull’autostrada A10 in direzione Ventimiglia: un pullman che trasportava un gruppo di studenti diretti sule piste da sci è finito fuori strada andando a sbattere contro un muro.

Tutte le persone che si trovavano a bordo del mezzo coinvolto nell’incidente stanno bene e hanno raggiunto a piedi – in sicurezza – il casello di Pietra Ligure. Si tratta di circa 50 bambini, tutti molto spaventanti a seguito dell’impatto, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze).

È successo poco prima delle 8.00. Secondo quanto riferito, l’autobus avrebbe invaso l’altra corsia sfondando il guard-rail e sarebbe finito contro il muro della corsia opposta. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Al momento si registrano oltre 4 chilometri di coda tra Finale Ligure e Pietra Ligure. A causa dell’incidente, è stato chiuso il tratto di autostrada tra Finale Ligure e Pietra Ligure.

Sul posto sono subito intervenuti i vigli del fuoco, l’automedica, la Croce Bianca di Finale Ligure, Pietra Soccorso e il personale di Autostrade. Al momento non risultano persone rimaste ferite nel sinistro.

guarda tutte le foto 11



Incidente in A10, pullman con 50 bambini a bordo invade corsia e finisce contro un muro

Nel frattempo, sulla corsia opposta (direzione Genova), si è formato un chilometro di coda causa “curiosi”.

Aggiornamenti in corso