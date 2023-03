Incendio via Piacenza, opposizione in municipio: “Alloggi temporanei per gli sfollati”

Genova. Ieri pomeriggio, presso il Municipio della Media Val Bisagno, è stata approvata la mozione presentata dalla Minoranza M5S – PD – Valbisagno Insieme. La proposta impegna il Municipio affinché il Comune apra un tavolo di lavoro per trovare una sistemazione congrua all’emergenza abitativa dei numerosi nuclei familiari coinvolti nell’incendio, facendosi carico di proseguire il sostegno in albergo e parallelamente, cercando di trovare soluzioni abitative che consentano alle situazioni più critiche di trovare un alloggio provvisorio in attesa che l’emergenza finisca.

Federico Giacobbe (M5S), Erika Venturin (VI) e Lorenzo Passadore (PD) esprimono così le loro considerazioni in merito l’esito della votazione di ieri: “In queste situazioni occorre buon senso e voglia di affrontare i problemi superando ostacoli burocratici di qualunque tipo, per questa ragione abbiamo voluto presentare possibili soluzioni per sostenere l’emergenza abitativa che molte persone stanno vivendo in questo difficile momento. Ci spiace constatare che la maggioranza del Municipio abbia presentato un ordine del giorno a nostro avviso assurdo dove ci si preclude la possibilità di sostenere soluzioni temporanee che aiuterebbero queste povere persone. Crediamo che il Presidente Uremassi debba farsi sentire di più con l’amministrazione comunale perché rappresenta il territorio e con forza deve dar voce alle esigenze dei condomini; non può nascondersi dietro alla burocrazia ma deve osare di più.”

Ai margini della riunione di consiglio è stata evidenzia dall’opposizione la necessità di dare mandato ai Vigili del Fuoco affinché i cittadini possano recuperare alcuni effetti personali