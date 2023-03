Incendio via Piacenza, M5s: “Chiesto un tavolo per affrontare l’emergenza abitativa”

Genova. “Come M5S, abbiamo scritto al Prefetto, ai Vigili del Fuoco, al sindaco di Genova e all’assessore all’urbanistica per chiedere che venga quanto prima calendarizzato un tavolo per affrontare, con tutte le parti interessate, le conseguenze del devastante incendio avvenuto la sera del 14 febbraio al civico 17 di via Piacenza. Crediamo sia opportuno avviare un protocollo con i Vigili del Fuoco al fine di permettere alle famiglie sfollate il recupero dei beni rimasti all’interno delle loro abitazioni. Contestualmente, crediamo sia necessaria e urgente un’attenta analisi statica dello stabile al fine di stabilire e avviare le relative procedure di ristrutturazione dello stesso. Il tavolo deve inoltre affrontare la questione delle famiglie rimaste senza casa e che, a oggi, non hanno trovato un alloggio sostitutivo. Ricordiamo alla civica amministrazione che la Commissione consiliare è lo strumento di confronto più consono in base alle regole della democrazia e della rappresentanza, per questo motivo riteniamo fondamentale che il sindaco Bucci sia presente”.

Lo dichiarano il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano con il capogruppo in Comune di Genova Fabio Ceraudo e il consigliere del Municipio IV Media Val Bisagno Federico Giacobbe.

“Sull’emergenza abitativa in particolare, come M5S abbiamo depositato un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta a provvedere alla sistemazione temporanea delle famiglie che non sono in grado di provvedere autonomamente a una sistemazione alternativa”.