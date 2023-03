Incendio di via Piacenza, il concerto rap per raccogliere fondi per gli sfollati

Genova. “Get Up!”, questo il titolo del concerto benefico organizzato in favore del civico 17 di via Piacenza, reso inagibile a seguito di un incendio che ha distrutto completamente l’ultimo piano del palazzo, costringendo 96 persone a sfollare e rimanere senza casa. L’evento si terrà questa sera, venerdì 24 marzo alle ore 20:30 presso il salone di salita alla Chiesa di San Gottardo 3.

L’idea di organizzare questo concerto in segno di solidarietà è nata da Sami Dasango, giovane rapper e produttore del quartiere, conosciuto anche come Samuele Manca, 23 anni, che, supportato da amici, colleghi, e dalla chiesa della zona, in collaborazione con il consigliere comunale Paolo Aimé che si è occupato delle questioni burocratiche, è riuscito a radunare giovani artisti provenienti da diverse zone di Genova, dimostrando l’unità della scena rap locale.

Sul palco si esibiranno Zazza, Akill Miami, rapper lanciato da Room Studio, Alba, Cerra, Equipe149, collettivo originario di Sampierdarena, Fista, J Junior, Laba, Tefra e Zero Vicious, rapper e produttore di spessore attivi da diversi anni sul territorio. A supporto dei ragazzi, ci sarà anche Big Wall, noto come “l’uomo della sicurezza”, un volto familiare per chi frequenta i concerti rap a Genova.

Tutto l’incasso del concerto sarà devoluto per la raccolta fondi lanciata dai residenti per affrontare le prime e ingenti spese per la messa in sicurezza dell’edificio, rimasto senza tetto dal 14 febbraio.