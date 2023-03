In viaggio da giorni con il suo asino, il misterioso francese avvistato anche a Genova

Genova. Il suo asinello si chiama Joye, “gioia”, e sul suo dorso porta un bagaglio con tenda, sacco a pelo, abiti e persino un piccolo pannelle solare. E’ così che il giovane francese avvistato nelle ultime settimane in Liguria e a Genova riesce a portare avanti il suo viaggio all’avventura.

Un viaggio in compagnia di un asino, iniziato proprio in Francia e che, una volta passato il confine in Liguria ha iniziato a compiere alcune deviazioni rispetto alla nota “Via Francigena”.

Il ragazzo e il suo asino, dopo aver attraversato la riviera da Imperia al capoluogo ligure, si sono inerpicati verso il passo del Turchino per poi scendere nuovamente verso la Valpolcevera. Ora sono ripartiti alla volta del Basso Piemonte.

“Sono diretto a Gavi”, ha detto, sorridendo, il misterioso pellegrino alle titolari di un bar a Trasta che non hanno mancato di immortalarlo in qualche foto e video.

Il giovane con l’asinello, precedentemente, era stato notato a Cogoleto e Arenzano mentre qualcuno si è divertito a paragonare l’animale a un mezzo “diversamente inquinante” (per via dello “scarico” biologico) dopo averlo visto legato a un palo in piazza Battistino Rivara, a Teglia.

Non è la prima volta che Genova è attraversata da viaggiatori sulle lunghe distanze accompagnati da asini. Lo scorso anno era stato il turno di Bruno, un giovane portoghese, accompagnato dall’asino Alekum. Qualche anno prima non era passata inosservata l’impresa di due 18 enni svedesi partiti con il loro asino da Francoforte e arrivati sino a Chiavari.