In via Archimede una targa per ricordare il Corriere Mercantile a 200 anni dalla fondazione

Genova. Una targa per celebrare il Corriere Mercantile, storica testata genovese che ha chiuso i battenti nel 2015, di cui l’anno prossimo ricorrerà il bicentenario dalla fondazione. È quanto prevede un ordine del giorno presentato da Stefano Balleari (FdI), sottoscritto da tutti i gruppi e approvato all’unanimità oggi dal Consiglio regionale.

La targa verrà apposta in via Archimede, ultima sede prima della chiusura. Nel documento si ricorda che il giornale, che ha cessato le pubblicazioni il 27 luglio 2015, fu fondato nel 1824 e rappresenta una delle testate più longeve in Italia e ha costituito una “palestra professionale” per tanti giornalisti che si sono poi affermati a livello nazionale. Nell’ordine del giorno si ricorda il ruolo di primo piano e di grande equilibrio e equidistanza che ha impresso al giornale Mimmo Angeli, che ha diretto il Corriere Mercantile dal 1979 al 2015.

“Oggi l’aula consiliare ha conferito il giusto riconoscimento a una testata storica, che pur avendo chiuso i battenti nel 2015 tuttora rappresenta una delle più longeve in Italia – spiega Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia e primo firmatario dell’ordine del giorno – Un gesto doveroso che serve come monito alle nuove generazioni per ricordare ciò che è stato il Mercantile: un giornale comunitario che faceva dell’etica e della deontologia giornalistica dei punti imprescindibili”.

“Questo riconoscimento, una volta autorizzato dal Comune di Genova, diverrà anche il ricordo di chi, come Mimmo Angeli, per fare il proprio lavoro è finito sotto scorta a seguito di inchieste di cronaca ed è rimasto alla guida della cooperativa costituita ad hoc che è stata proprietaria del giornale fino alla definitiva chiusura. Un caso più unico che raro in Italia che, ripeto, merita un riconoscimento”, conclude Balleari