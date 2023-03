Immobiliare, Luca Del Guasta è il nuovo presidente di Fimaa Genova

Genova. Luca Del Guasta è il nuovo Presidente di F.I.M.A.A. Genova, Associazione aderente ad Ascom Confcommercio che raggruppa oltre 300 agenti immobiliari di Genova e provincia.

Succede a Pier Luigi Bairo, che ha presieduto l’associazione per oltre due decenni, portandola a un livello di rappresentanza mai raggiunto nel settore.

Il passaggio di consegne è avvenuto in occasione del Consiglio Direttivo tenuto in data 9 marzo 2023, che ha visto anche nominare per acclamazione Pier Luigi Bairo Presidente onorario dell’Associazione.

Luca Del Guasta, agente immobiliare con oltre trent’anni di esperienza e da sempre presente nella vita associativa, è figlio di Mario Del Guasta e di Nadia Rossi, ed insieme al fratello Matteo si occupa del coordinamento e della gestione dell’azienda di famiglia Immobiliare Del Guasta, che vanta ben oltre mezzo secolo di storia.

Pier Luigi Bairo ha ringraziato tutto il Consiglio per la grande collaborazione di questi anni ed ha augurato a Luca Del Guasta un buon lavoro e nuovi successi.

Luca Del Guasta ha illustrato i prossimi programmi dell’Associazione che saranno poi portati all’attenzione di tutti gli associati.